BioWare chiude e dimentica Star Wars: The Old Republic

La chiusura di BioWare, arrivata dopo la recente acquisizione di EA, si è portata dietro un messaggio di commiato che non è piaciuto proprio a tutti. Nel comunicato diffuso dallo studio manca infatti qualsiasi riferimento a Star Wars: The Old Republic, il MMO che va avanti da quasi 15 anni e che ancora oggi conserva una comunità molto affezionata. A sottolineare questa assenza, con parole piuttosto amare, è stata Caitlin Sullivan Kelly, lead writer del gioco.

Il comunicato di BioWare e i titoli rimasti fuori

Il messaggio con cui lo studio ha salutato i fan conferma anche la fine di Mass Effect 5, il gioco di ruolo che non vedrà mai la luce. Accanto a questa notizia il testo ripercorre alcune delle produzioni che hanno dato forma all’identità della casa canadese nel corso degli anni. Vengono citati Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age e perfino Anthem, un titolo che non è stato accolto proprio benissimo.

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Di The Old Republic invece non c’è traccia. Nessun accenno diretto e nessun riferimento indiretto, come se il MMO non avesse mai fatto parte della storia dello studio. Un’omissione che è saltata subito all’occhio di chi su quel progetto ha lavorato per anni e che lo ha visto crescere stagione dopo stagione.

La reazione di Caitlin Sullivan Kelly

La risposta della lead writer è arrivata su X, proprio sotto il post di addio pubblicato da BioWare il 22 ottobre 2026. Kelly ha scritto che non c’è stata alcuna menzione del gioco che va avanti da quasi quindici anni e che ha sostenuto lo studio e tutti i suoi progetti con entrate, personale e tempo, a volte persino a scapito del team stesso. Il commento si chiude con una sola parola che riassume bene il suo stato d’animo, ovvero “straziante”.

La sua posizione è facile da comprendere se si considera l’influenza che SWTOR ha avuto e la sua longevità davvero fuori dal comune. Per molti giocatori resta ancora un MMO amatissimo e nel frattempo è diventato un punto di riferimento narrativo enorme per tutta la linea temporale di Knights of the Old Republic. C’è addirittura chi tra i fan sostiene che il gioco finirà per “sopravvivere” all’intero franchise di Star Wars. Esagerazioni a parte, si parla di un progetto tutt’altro che marginale e il fatto che continui ad andare avanti anche dopo la fine di BioWare lo dimostra abbastanza chiaramente. Una citazione nel messaggio di saluto non sarebbe sembrata affatto fuori luogo.

Il futuro di Mass Effect e Dragon Age

Sul destino delle grandi saghe dello studio regna ancora parecchia incertezza. Secondo il veterano Mark Darrah lo stop potrebbe portare alla vendita dei diritti di Mass Effect e Dragon Age, aprendo così uno spiraglio per nuovi capitoli sotto un’altra bandiera. Allo stesso tempo però EA potrebbe benissimo decidere di chiuderli in un cassetto e lasciarli lì a prendere polvere.

Nel frattempo uno sviluppatore ha raccontato che Mass Effect 5 era un progetto “speciale”, pensato come la risposta di BioWare a quello che gli autori di Baldur’s Gate 3 e Cyberpunk 2077 avevano portato sul tavolo. Proprio in questi giorni sta girando in rete anche un presunto trailer del gioco cancellato e, nel caso fosse autentico, renderebbe molto più complicato per EA archiviare la serie senza fare rumore.

Fonte: TecnoAndroid