PrimeBot presenta il suo umanoide che entra nello zaino e cresce con chi lo usa

Portare un robot umanoide nello zaino non è più fantascienza. Durante il CES 2026 PrimeBot ha mostrato Prime Q1, un modello compatto e sorprendente. Le sue dimensioni ridotte non limitano i movimenti, che restano fluidi e credibili. Il robot utilizza giunti a controllo di forza e una struttura completa. Non è pensato come un dispositivo chiuso e definitivo.

L’utente può modificarne gesti, comportamenti e persino l’aspetto esterno. Le scocche possono essere stampate in 3D e sostituite facilmente. Anche i componenti interni seguono una logica modulare. Prime Q1 assomiglia più a un progetto che a un elettrodomestico. È pensato per studenti, sviluppatori e appassionati curiosi. L’obiettivo non è svolgere un singolo compito. Il robot evolve insieme alla persona che lo utilizza. Ogni interazione contribuisce a modellarne il comportamento nel tempo. Questa flessibilità lo rende diverso dagli umanoidi tradizionali. PrimeBot punta su una convivenza prolungata e adattiva. Il robot diventa parte dell’ambiente domestico, non uno strumento isolato.

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Dalla fabbrica alla casa, la scommessa cinese di PrimeBot sui robot personali

La robotica umanoide è un settore già affollato, ma spesso legato all’industria. Molti modelli sono progettati per mansioni ripetitive e ambienti controllati. PrimeBot sceglie una strada alternativa e più ambiziosa. Il marchio consumer nasce da AgiBot e guarda al grande pubblico. Al centro c’è il concetto di intelligenza incarnata. Non solo algoritmi, ma apprendimento attraverso il corpo e l’ambiente.

Un altro esempio è Prime T1, pensato per l’uso quotidiano. Questo robot può trasformarsi da umanoide su ruote a quadrupede. La doppia configurazione consente di affrontare spazi interni ed esterni. Scale, dislivelli e superfici irregolari diventano gestibili. I movimenti restano naturali grazie a un controllo avanzato. Prime T1 integra riconoscimento visivo e memoria a lungo termine. L’interazione punta a essere spontanea e intuitiva. PrimeBot parla apertamente di co-creazione con gli utenti. Gli sviluppatori sono invitati a contribuire alla crescita del sistema. Il robot non viene semplicemente acquistato, ma costruito nel tempo. Questa filosofia riflette una visione più umana della tecnologia. La Cina si conferma protagonista nel rendere accessibile la robotica domestica. I costi più contenuti favoriscono la diffusione su larga scala. L’obiettivo è portare l’intelligenza artificiale fuori dai laboratori. I robot diventano compagni, non solo macchine. Il confine tra tecnologia e quotidianità si assottiglia rapidamente.