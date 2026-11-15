Amazon ha diffuso l’elenco dei contenuti che spariranno da Prime Video nei prossimi giorni, fino alla fine di novembre. Si tratta della seconda tornata di addii del mese, visto che i titoli eliminati nella prima parte di novembre erano già stati comunicati in precedenza. Il meccanismo è semplice e conviene tenerlo a mente: la data abbinata a ciascun film o serie corrisponde all’ultimo giorno utile per la visione, dopodiché il titolo verrà cancellato in via definitiva dal catalogo della piattaforma. L’elenco è piuttosto vario e pesca un po’ ovunque, dal thriller tratto da fatti reali all’animazione giapponese, passando per la commedia italiana e per due produzioni piuttosto recenti che chiudono il calendario. Chi ha qualcosa in sospeso nella propria lista farebbe bene a dare un’occhiata alle date, perché alcune scadenze sono davvero vicine.

Thriller, horror e anime in uscita da Prime Video

Il primo titolo a salutare è Boneyard, disponibile fino al 13 novembre. Il film ricostruisce una vicenda realmente accaduta nel New Mexico nel 2009, quando nel deserto vennero ritrovate le ossa di 11 donne e di un feto. Da lì parte la caccia estenuante di un gruppo di detective al serial killer responsabile.

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Il 14 novembre è invece l’ultimo giorno per due proposte molto diverse tra loro. C’è Pay The Ghost, in cui Mike dopo la scomparsa del figlio viene perseguitato da visioni spaventose e insieme alla moglie avvia un’indagine che porta alla scoperta di un fantasma feroce che rapisce i bambini. Nella stessa data lascia la piattaforma anche il quinto episodio di Karakuri Circus, serie anime che segue Masaru Saiga, alunno di quinta elementare finito in pericolo dopo aver ereditato il patrimonio del padre morto in un incidente. Ad aiutarlo ci sono il giovane Narumi Kato e Shirogane, una donna dai capelli d’argento che comanda un burattino letale. Insieme scoprono che a minacciare il ragazzo sono bambole dotate di una forza sovraumana.

Gli appassionati di animazione giapponese hanno tempo fino al 18 novembre anche per City Hunter The Movie: Angel Dust. La storia si apre con la video creator Angie che si presenta all’agenzia investigativa di Ryo Saeba e Kaori Makimura per ritrovare un gatto scomparso. Sembra un incarico da poco, ma un attentato alla vita della ragazza ribalta tutto e mette Ryo nel mirino di sicari misteriosi a caccia di Angel Dust, una tecnologia militare capace di creare super soldati.

Le ultime scadenze, da 10 giorni con i suoi a No Time to Die

Il 21 novembre tocca alla commedia italiana 10 giorni con i suoi. La famiglia Rovelli parte per la Puglia, dove la figlia maggiore Camilla andrà a vivere con il fidanzato Antonio per frequentare l’università. Il papà Carlo però non ha alcuna intenzione di lasciarla andare così facilmente.

Si torna sul versante horror il 22 novembre con Hates (House at the End of the Street). Protagoniste sono Sarah, appena divorziata, e la figlia Elissa, che decidono di ricominciare trasferendosi in una casa da sogno in una piccola ed elegante cittadina rurale. Quando iniziano a verificarsi episodi inspiegabili, le due capiscono che il posto custodisce un segreto agghiacciante. Il giorno seguente, il 23 novembre, scade anche Il convento (Heretiks), ambientato nel XVII secolo. La giovane Persephone, accusata ingiustamente di stregoneria, viene salvata dal processo grazie all’intervento della Madre Superiora che la accoglie nel suo monastero. Poco dopo l’arrivo, però, la ragazza comincia a essere tormentata da visioni e presenze che mettono in pericolo la sua anima.

La chiusura del mese è affidata a due titoli di peso, entrambi visibili fino al 30 novembre. Il primo è Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, che racconta la vicenda vera di un gruppo di outsider formato da un gamer della classe operaia in difficoltà interpretato da Archie Madekwe, un ex pilota automobilistico fallito con il volto di David Harbour e un dirigente idealista del settore motori impersonato da Orlando Bloom. Insieme rischiano tutto per misurarsi con lo sport più elitario al mondo. L’altro è No Time to Die, in cui Bond, interpretato da Daniel Craig, deve salvare uno scienziato rapito in una missione che si rivela più complicata del previsto e affrontare un cattivo misterioso armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Fonte: TecnoAndroid