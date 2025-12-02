PosteMobile, ritorna nei negozi l’offerta Creami Extra Wow 100

Siamo appena entrati nel mese di dicembre 2025 e l’operatore telefonico PosteMobile ha già portato alcune novità. L’operatore, in particolare , ha da poco reso disponibile presso i suoi uffici postali una nuova offerta. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di PosteMobile Creami Extra Wow 100. Quest’ultima era stata proposta tempo fa, ma ora è tornata a disposizione degli utenti, sempre per un periodo di tempo limitato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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PosteMobile, ritorna negli uffici postali l’offerta PosteMobile Creami Extra Wow 100

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico PosteMobile ha fatto ritornare disponibile presso gli uffici postali una delle sue super offerte. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di PosteMobile Creami Extra Wow 100. Secondo quanto riportato, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti per circa due settimane, ovvero fino alla giornata del prossimo 15 dicembre 2025. L’offerta sarà disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti dell’operatore, compresi sia coloro che attiveranno un nuovo numero sia coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

PosteMobile Creami Extra Wow 100, cosa include

100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G+

Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali

Sms illimitati verso tutti i numeri

Costo per il rinnovo pari a 6,99 euro al mese

Pagamento tramite credito residuo sulla scheda sim

È previsto un costo di attivazione pari a 15 euro, di cui 5 euro di credito telefonico

Si tratta dunque di un’offerta mobile davvero sorprendente per tutti coloro che vogliono passare all’operatore PosteMobile passando direttamente presso gli uffici postali. Per chi preferisce attivare un’offerta online sul sito ufficiale, è invece ancora disponibile all’attivazione un’altra super offerta. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta nota con il nome di PosteMobile Creami Extra Wow 150 Online, sempre ad un costo di 6,99 euro al mese.