PosteMobile è ancora in lotta: la Creami Extra WOW costa 5,99€ al mese

PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, propone una delle offerte più interessanti nel segmento delle tariffe mobile economiche. Si chiama Creami Extra WOW 50 e unisce chiamate e messaggi illimitati con un pacchetto dati adeguato, mantenendo un prezzo mensile molto contenuto. Una soluzione adatta a chi desidera risparmiare senza rinunciare a prestazioni affidabili su rete Vodafone.

Senza dubbio siamo di fronte ad una soluzione che già in passato è stata oggetto di tante critiche positive da parte degli utenti che si sono infatti trovati molto bene nel lungo periodo. Questa volta farà di tutto per non tradire le aspettative.

Cosa prevede l’offerta Creami Extra WOW 50, la promo con cui PosteMobile ha fatto innamorare tutti

Nel dettaglio, la promozione che PosteMobile mette a disposizione garantisce il meglio per tutti, partendo dai soliti minuti senza limiti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati ogni mese;

50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps ;

Prezzo mensile fisso di 5,99€ per sempre.

Attivazione rapida e disponibile ovunque, senza restrizioni particolari

L’offerta può essere sottoscritta da qualsiasi utente, senza restrizioni legate all’operatore di provenienza. La procedura di attivazione è flessibile: è possibile completarla online, presso gli uffici postali oppure telefonicamente con l’assistenza di un operatore. Il costo iniziale è di 10€ una tantum, comprensivo anche della SIM fisica.

Una proposta solida per chi cerca convenienza e grande qualità

Creami Extra WOW 50 si distingue per l’equilibrio tra prezzo e servizi offerti. I 50 giga in 4G+, uniti a minuti e SMS illimitati, rendono questa tariffa particolarmente adatta a chi ha bisogni quotidiani moderati ma costanti. La copertura garantita dalla rete Vodafone e l’affidabilità di Poste Italiane completano un’offerta pensata per chi cerca chiarezza, stabilità e semplicità.

Con un costo fisso mensile sotto i 6€, nessun vincolo e una rete veloce, Creami Extra WOW 50 rappresenta una delle soluzioni più competitive tra le offerte mobili attualmente disponibili.