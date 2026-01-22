Poste Italiane down temporaneo, l’app smette di funzionare in tutta Italia [AGGIORNATO]

Nuovi problemi per i servizi digitali di Poste Italiane, con l’app ufficiale che nelle ultime ore risulta inaccessibile per un numero elevato di utenti su tutto il territorio nazionale. I disservizi non si sono manifestati in modo isolato, ma seguono un andamento a più riprese che sta creando disagi diffusi.

Accesso bloccato e problemi di login

I primi malfunzionamenti sono stati segnalati già nella serata di ieri, quando diversi utenti hanno riscontrato difficoltà nella fase di login. Dopo una notte apparentemente regolare, la situazione è tornata critica nel corso della mattinata, per poi ripresentarsi nuovamente nelle ore successive. Uno schema ripetuto che lascia intendere un problema non ancora risolto in modo definitivo.

Le segnalazioni arrivano in maniera uniforme da nord a sud, senza distinzioni geografiche. L’app risulta inutilizzabile per molte persone, impedendo l’accesso ai principali servizi, dalla consultazione dei prodotti attivi fino alle operazioni più comuni legate ai conti e ai pagamenti.

Segnalazioni in forte aumento

A confermare l’estensione del problema contribuiscono anche i dati raccolti da Downdetector, dove il numero di segnalazioni ha superato quota 1.100 in poco tempo. Un valore che indica un disservizio ampio e generalizzato, non legato a singoli operatori o a specifiche configurazioni di rete.

Questo tipo di andamento suggerisce un’anomalia lato infrastruttura, anche se al momento non sono state fornite comunicazioni ufficiali sulle cause precise dell’interruzione. L’assenza di spiegazioni contribuisce ad aumentare l’incertezza tra gli utenti che utilizzano quotidianamente l’app per operazioni essenziali.

Un problema che si ripete a distanza di giorni

Non si tratta del primo episodio recente. Circa una decina di giorni fa, Poste Italiane aveva già affrontato un down, in quel caso limitato al sito web, che risultava irraggiungibile sia da PC sia da smartphone. Allora l’app non era stata coinvolta e il problema si era risolto nel giro di poche ore.

La situazione attuale appare diversa, perché riguarda direttamente l’applicazione mobile e si manifesta in modo intermittente, rendendo difficile capire quando il servizio tornerà stabile. In attesa di chiarimenti ufficiali, resta solo il monitoraggio costante dell’evoluzione del disservizio e delle eventuali comunicazioni da parte dell’azienda.

AGGIORNAMENTO: Il disservizio è rientrato prima delle 16:00 di oggi, 22/1. Tutti i servizi sono tornati perfettamente fruibili. Si è trattato di un down temporaneo.