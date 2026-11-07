Porsche x La Marzocco: la macchina da caffè in soli 911 esemplari

Una macchina da caffè che prende in prestito le linee della leggendaria Porsche 911 Carrera RS 2.7 è il frutto della nuova collaborazione tra Porsche e La Marzocco. Due marchi con un’identità fortissima e una passione comune si sono ritrovati attorno a un design senza tempo, dando vita a una collezione realizzata a mano a Firenze e prodotta in edizione limitata a 911 esemplari. Il risultato unisce carattere, prestazioni e una cura artigianale di altissimo livello, pensata soprattutto per chi colleziona oggetti legati al mondo delle auto sportive e non rinuncia a un buon espresso.

Non si tratta della prima volta che le due aziende lavorano insieme. Un primo progetto comune era già arrivato nel 2024 e, visto il successo ottenuto, è nata questa nuova edizione speciale. Protagonista è la Linea Micra, la macchina per espresso che strizza l’occhio agli appassionati di caffè e mette in evidenza i dettagli RS insieme a una tecnologia all’avanguardia. Un modello che, con ogni probabilità, finirà dritto nelle cucine dei collezionisti più attenti.

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Un omaggio alla 911 Carrera RS 2.7 del 1972

Credits: TecnoAndroid

L’intera collezione Porsche x La Marzocco, composta dalla Linea Micra e dal macinacaffè Pico, si ispira direttamente alla 911 Carrera RS 2.7 del 1972, vera icona delle sportive tedesche. L’idea è stata sviluppata con grande attenzione anche sul fronte dei colori, con versioni in bianco Grand Prix, verde e arancia rossa. L’obiettivo era tenere insieme la massima precisione e la tecnologia più moderna per l’espresso, senza perdere per strada lo spirito di quell’auto.

I richiami al mondo delle corse sono ovunque. La griglia scaldatazze riprende lo spoiler posteriore a coda d’anatra della 911 Carrera, mentre i manometri analogici sfoggiano indicatori rossi e verdi. Le manopole nere sono incise al laser con le sigle “RS” e “2.7” e completano un look che difficilmente passa inosservato. A tutto questo si aggiungono un badge magnetico con la grafica “RS 2.7” e una targhetta laterale numerata singolarmente con la scritta “One of 911”, due elementi che rafforzano l’immagine racing della macchina. Accanto alla serie principale esiste poi l’edizione Grand Prix White Blue, prodotta in appena 150 unità e destinata in esclusiva al mercato tedesco.

Le caratteristiche tecniche e gli accessori della collezione

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Sotto la carrozzeria, per restare in tema, la Linea Micra è una macchina compatta a doppia caldaia con dotazioni da professionisti. Il portafiltro convertibile 3 in 1 si adatta alle configurazioni con beccuccio singolo, doppio e senza fondo. C’è poi una leva di erogazione elettrica azionabile a paletta, una lancia vapore termoisolata e un serbatoio dell’acqua da due litri con accesso frontale, comodo per i rabbocchi quotidiani. Non mancano infine le luci a LED integrate che aiutano chi prepara il caffè durante l’estrazione.

La capsule collection però non si ferma alla macchina per espresso. Comprende anche tazze da espresso e da cappuccino in ceramica fatte a mano e una linea di abbigliamento lifestyle con felpe, magliette, cappellini e calzini dedicati. Per i collezionisti c’è inoltre un modellino in scala 1:18 della 911 Carrera RS 2.7 equipaggiato con una macchina da caffè in miniatura, un piccolo dettaglio che riassume bene lo spirito dell’intera operazione e porta lo stile Porsche anche nei momenti di pausa.

Fonte: TecnoAndroid