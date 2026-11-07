Ozempic, Wegovy e Mounjaro: cosa succede al peso se si smette?

I farmaci dimagranti come Ozempic, Wegovy e Mounjaro vengono spesso raccontati come delle “magic pills”, capaci di far scendere l’ago della bilancia in modo evidente. Esiste però un lato meno noto di queste terapie contro l’obesità. Gli effetti delle iniezioni non finiscono necessariamente con l’ultima dose, e chi interrompe il percorso può ritrovarsi a recuperare una parte dei chili persi.

Non si tratta di un dettaglio da poco. Questo limite è emerso dagli studi condotti sugli agonisti del GLP-1, la famiglia di medicinali a cui appartengono questi prodotti. Il loro funzionamento ruota attorno a due meccanismi che chiunque conosce bene, cioè la fame e la sazietà. Agendo proprio lì, i farmaci aiutano a ottenere una perdita di peso che la ricerca definisce significativa. Il punto delicato arriva dopo, quando il trattamento si ferma.

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Come funzionano gli agonisti del GLP-1

Per capire perché la sospensione possa avere conseguenze serve fare un passo indietro. Gli agonisti del GLP-1 non “bruciano” i grassi né svolgono il lavoro al posto dell’organismo. Intervengono invece sui segnali che regolano l’appetito e la sensazione di essere sazi, cioè su quel sistema che decide quando mangiare e quando smettere. È un approccio diverso rispetto all’idea classica di una pillola miracolosa, ed è anche il motivo per cui i risultati possono essere così evidenti.

Proprio perché l’azione riguarda meccanismi così profondi, i farmaci dimagranti di questa categoria non vanno pensati come una soluzione da usare per qualche settimana e poi dimenticare. Il loro effetto sulla fame e sulla sazietà è legato alla presenza del medicinale. Ed è qui che entra in gioco il nodo principale emerso dagli studi.

Cosa succede quando si interrompe la terapia

L’interruzione del trattamento rappresenta il momento più critico per chi ha perso peso grazie a Ozempic, Wegovy o Mounjaro. Le ricerche sugli agonisti del GLP-1 indicano che, smettendo, si può andare incontro a un recupero di parte dei chili eliminati. Non necessariamente tutti, ma abbastanza da ridimensionare l’immagine di una cura definitiva che spesso accompagna queste iniezioni.

Per i pazienti questo significa guardare alla terapia con occhi diversi. Il calo ottenuto non è da considerare automaticamente acquisito per sempre, e la fine delle somministrazioni non coincide con la fine del percorso contro l’obesità. Gli effetti, appunto, possono proseguire anche dopo l’ultima dose, ma in una direzione che va nel senso opposto a quello sperato.

Si tratta di un aspetto che pesa nel dibattito su queste “magic pills”, perché mette in luce la differenza tra la percezione pubblica e quanto osservato dalla ricerca. Da un lato c’è una perdita di peso significativa, documentata e reale. Dall’altro c’è la possibilità concreta che una parte di quel risultato venga erosa una volta abbandonato il farmaco. Gli studi sugli agonisti del GLP-1, medicinali che agiscono sui meccanismi della fame e della sazietà, hanno individuato proprio nella sospensione uno dei limiti principali di queste terapie.

Fonte: TecnoAndroid