Porsche Macan a benzina in strada travestita da Audi Q5

La Porsche Macan a benzina è già su strada, anche se a prima vista sarebbe difficile riconoscerla. Un nuovo video mostra infatti un prototipo che indossa la carrozzeria dell’Audi Q5, un travestimento piuttosto riuscito che però non riesce a nascondere del tutto la sua vera identità. Le carreggiate allargate e l’assetto rialzato tradiscono la presenza di qualcosa di diverso sotto quella scocca, e il debutto ufficiale del modello è atteso per il 2028.

Non si tratta quindi di un esemplare camuffato con le classiche pellicole a spirale, quelle che di solito coprono le linee definitive di un’auto ancora in fase di sviluppo. In questo caso la scelta è stata più radicale, perché la Casa ha preso in prestito l’intero corpo vettura di un altro modello per mettere alla prova la propria meccanica senza svelare nulla dell’aspetto finale. Chi guarda le immagini vede insomma un SUV dei quattro anelli, ma basta qualche secondo di attenzione per accorgersi che le proporzioni non tornano.

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Un muletto con la scocca dell’Audi Q5

Il dettaglio che salta subito all’occhio riguarda le ruote. Le carreggiate sono visibilmente più larghe rispetto a quelle di una normale Audi Q5 e questo fa pensare che sotto la carrozzeria lavori un telaio impostato in modo differente. È proprio questo genere di particolare a rendere interessante il muletto, perché un intervento sulle carreggiate non è mai casuale e incide direttamente sul comportamento su strada e sulla stabilità del veicolo.

Usare la scocca di un modello già esistente permette di raccogliere dati preziosi nelle prime fasi dei collaudi, quando l’obiettivo principale è verificare il funzionamento dei componenti e non certo mostrare il design. La Porsche Macan termica può così macinare chilometri lontano dagli sguardi più curiosi, o almeno questa era l’intenzione, visto che il video ha comunque permesso di notare le differenze rispetto alla vettura di serie da cui prende in prestito l’abito.

Il fatto che si tratti di una versione con motore a benzina aggiunge un ulteriore elemento di interesse. Dietro questo prototipo c’è infatti la volontà di proporre una Macan con alimentazione tradizionale, una notizia che tanti appassionati del marchio di Stoccarda accoglieranno con un certo entusiasmo.

Assetto rialzato e debutto previsto nel 2028

Oltre alle carreggiate, anche l’assetto rialzato contribuisce a distinguere il prototipo da una comune Audi Q5. L’altezza da terra appare maggiore del normale e questo, insieme alle altre modifiche, conferma che si tratta di una piattaforma di sviluppo e non di un semplice esemplare di serie utilizzato per qualche prova. Ogni dettaglio sembra pensato per adattare la base tecnica alle esigenze della futura Macan a benzina, che dovrà avere un carattere ben preciso.

I tempi però non saranno brevissimi. L’arrivo sul mercato è fissato per il 2028, il che significa che il lavoro di messa a punto è appena cominciato e che i collaudi andranno avanti ancora a lungo. Prima di vedere la versione definitiva, con la sua carrozzeria e il suo stile, passeranno probabilmente diverse fasi di sviluppo con prototipi sempre più vicini al modello di produzione.

Per ora a circolare è dunque questo curioso ibrido visivo, un’Audi Q5 solo in apparenza, con carreggiate allargate e altezza da terra superiore alla norma, che nasconde sotto la scocca la base della prossima Porsche Macan con motore termico, attesa al debutto nel 2028.

Fonte: TecnoAndroid