Porsche 911 Targa della polizia olandese venduta a 216.000 euro

Una Porsche 911 Targa della Polizia olandese ha appena stabilito il record assoluto per un esemplare del suo genere, chiudendo a EUR 216.086, vale a dire circa 216.000 euro. Il martello è caduto durante “The Quail Auction” in California, evento organizzato da Broad Arrow Auctions, e la cifra ha superato di quasi EUR 85.749 le stime iniziali. Un salto notevole, soprattutto per un’auto che ha passato la sua vita operativa a inseguire chi correva troppo sulle autostrade dei Paesi Bassi.

Si tratta di una Porsche 911 Carrera Targa del 1989 con la storica livrea bianca e arancione della Rijkspolitie, il corpo di polizia che dal 1945 al 1993 ha operato nei comuni sprovvisti di una forza municipale propria. Sotto la guida amministrativa del ministro della Giustizia olandese, quegli agenti si occupavano di tutto, dai centri più piccoli fino al pattugliamento delle grandi arterie. E chi si vedeva spuntare nello specchietto quelle strisce arancioni sapeva già come sarebbe finita.

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Quando la polizia sceglieva le sportive di Zuffenhausen

Oggi l’idea di una pattuglia su una sportiva tedesca fa sorridere, ma negli anni Ottanta aveva una logica precisa. La Rijkspolitie puntava proprio sulle versioni aperte come la Targa perché consentivano agli agenti di alzarsi in piedi dentro l’abitacolo durante i controlli del traffico, guadagnando una visuale molto più ampia sulle carreggiate. Una soluzione semplice, quasi artigianale, ma efficace.

C’è poi un dettaglio che alimenta il mito. Stando a quanto riferito dalla casa d’aste, Porsche avrebbe fornito alle forze dell’ordine alcuni propulsori selezionati tra quelli che si erano comportati meglio durante i test al banco. Non motori speciali sulla carta, ma unità scelte tra le migliori della produzione, il che spiega parecchio del rispetto che quelle vetture incutevano sulle autostrade olandesi.

Un museo viaggiante con tanto di stivali e giacche

A far lievitare il prezzo non è stata solo la rarità. Questa 911 Targa è arrivata all’asta praticamente intatta nel suo equipaggiamento originale. Sull’arco caratteristico della Targa c’è ancora il lampeggiante blu, perfettamente funzionante, mentre dietro ai sedili resta la struttura costruita apposta per ospitare l’attrezzatura di servizio degli agenti.

Nel lotto sono finite anche due giacche bianche della polizia olandese e un paio di stivali neri, conservati insieme alla vettura come veri e propri reperti. Sul fronte meccanico, il sei cilindri boxer da 3,2 litri è stato revisionato circa 4.000 chilometri fa e il contachilometri segna poco meno di 157.000 chilometri, una percorrenza importante ma del tutto coerente con anni di servizio vero.

Il record che racconta come si muove il mercato

Il risultato ottenuto va letto oltre la cifra. Da qualche anno il mercato dei collezionisti premia sempre di più le auto con una storia riconoscibile alle spalle, quelle legate a istituzioni, competizioni o vicende particolari. Non basta più il modello raro, serve il pedigree, serve il racconto. E una pattuglia della Rijkspolitie con documentazione e accessori originali ne ha da vendere.

Così un’auto nata per far rispettare i limiti di velocità è finita per costare più di molte sportive moderne appena uscite dal concessionario, trasformandosi in un oggetto di culto. Con un piccolo paradosso finale per il nuovo proprietario, che dovrà stare attento proprio a quell’elemento che ha definito l’identità della vettura per anni. In Europa il lampeggiante blu può restare al suo posto soltanto come pezzo da esposizione, mentre sulle strade pubbliche va coperto in modo adeguato.