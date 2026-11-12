Alexa Tablet 12 Pro: Amazon ha finalmente creato qualcosa di diverso (RECENSIONE)

Amazon ha costruito negli anni un ecosistema enorme attorno all’intrattenimento, alla lettura e alla casa intelligente. Dai Kindle agli Echo Show, passando per Alexa, Prime Video e Amazon Luna, i dispositivi dell’azienda hanno sempre avuto un legame molto forte con i suoi servizi. Con Alexa Tablet 12 Pro, però, Amazon prova a mettere insieme molte di queste esperienze all’interno di un unico prodotto. Non parliamo semplicemente di un nuovo tablet: qui troviamo un grande display da 12 pollici, Android con accesso al Play Store, Alexa+ integrata nel sistema e una serie di accessori pensati per ampliare le possibilità di utilizzo.

Un tablet che dà il meglio quando lo si usa davvero

La prima cosa che ho apprezzato è stata la sensazione generale di fluidità. Il cuore dell’Alexa Tablet 12 Pro è un MediaTek Dimensity 8400, un processore che non appartiene alla fascia più estrema del mercato ma che, su questo prodotto, si comporta molto bene. Durante l’utilizzo quotidiano non ho avuto la sensazione di trovarmi davanti a un tablet lento o poco reattivo. Le applicazioni si aprono rapidamente, il multitasking funziona bene e l’interfaccia mantiene una buona fluidità anche passando continuamente da un’attività all’altra.

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La configurazione merita però attenzione. Il modello da 128 GB dispone di 8 GB di RAM, mentre salendo alla versione da 256 GB si arriva a 16 GB. Personalmente, considerando il prezzo e la tipologia di dispositivo, sceglierei la seconda. Non tanto perché 8 GB siano insufficienti oggi, ma perché un tablet da 12 pollici invita naturalmente a fare più cose contemporaneamente. Browser con diverse schede, documenti, applicazioni in finestra, contenuti multimediali e strumenti AI possono occupare rapidamente la memoria disponibile. Avere 16 GB di RAM rende l’acquisto decisamente più sensato in prospettiva.

La penna è molto più importante di quanto sembri

Tra gli accessori, quello che mi ha convinto maggiormente è la penna. Si aggancia magneticamente al tablet e si ricarica senza dover utilizzare cavi aggiuntivi. La scrittura è precisa e, soprattutto sulla versione con display Nanomatte, restituisce una sensazione molto particolare. Il contatto con lo schermo è molto più naturale rispetto a quello di un classico pannello lucido. Non siamo davanti alla stessa esperienza di un e-reader, naturalmente, ma Amazon è riuscita a creare qualcosa che può piacere molto a chi prende appunti frequentemente. La presenza della funzione gomma sul retro è comoda e rende l’utilizzo immediato. Anche il tasto dedicato aggiunge un ulteriore livello di praticità. Personalmente trovo che penna e Nanomatte siano una delle combinazioni migliori dell’intero prodotto.

Il display non impressiona solo con i numeri

La scheda tecnica del pannello potrebbe non far gridare al miracolo. Abbiamo una risoluzione da 280 ppi, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 500 nit. Non è un OLED e non punta a vincere la battaglia delle specifiche. Eppure il display è uno degli elementi più interessanti dell’Alexa Tablet 12 Pro. Il motivo è il trattamento Nanomatte, sviluppato per ridurre drasticamente i riflessi. La superficie opaca cambia completamente il modo in cui si utilizza il tablet in ambienti molto illuminati.

Leggere un libro, consultare un documento o navigare sul web diventa più piacevole perché lo schermo non si trasforma continuamente in uno specchio. La differenza è evidente soprattutto rispetto ai classici tablet con vetro lucido. Con i contenuti scuri, però, emergono inevitabilmente i limiti della tecnologia LCD. Di notte il contrasto non può competere con quello di un OLED e i neri rimangono visibilmente più chiari. C’è inoltre un altro aspetto da considerare: il Nanomatte sembra più delicato rispetto a un normale vetro lucido. Nella prova sono comparsi alcuni piccoli segni dopo il trasporto insieme ad altri dispositivi. È quindi un display che offre molto, ma che richiede anche qualche attenzione in più.

Amazon ha trasformato la lettura in un punto di forza

Il rapporto tra questo tablet e Kindle è uno degli aspetti più riusciti. L’app Kindle è integrata profondamente nel sistema e, quando viene utilizzata, può attivare una modalità dedicata alla lettura. Le notifiche vengono gestite diversamente, la luce blu viene ridotta e sono disponibili profili pensati per modificare la resa visiva.

Si può passare da una visualizzazione più vivace a impostazioni che cercano di avvicinarsi all’aspetto della carta o dell’e-ink. Amazon dichiara fino a 20 ore di lettura in determinate condizioni e, al di là del dato assoluto, il punto interessante è un altro: per chi legge spesso, questo tablet può davvero rappresentare un’alternativa a dispositivi tradizionalmente pensati solo per quello. Non sostituisce completamente un Kindle, soprattutto per autonomia e comfort durante sessioni molto lunghe. Ma offre una versatilità enorme: puoi leggere un libro e, pochi secondi dopo, aprire un browser, guardare un film o lavorare su un documento. È qui che secondo me il prodotto trova senso.

Android pulito, ma Amazon deve sistemare alcuni dettagli

Amazon ha scelto una strada interessante anche per il software. L’interfaccia è relativamente pulita e l’esperienza Android non viene soffocata da personalizzazioni invasive. Alexa+ è presente in diversi punti del sistema e può essere richiamata rapidamente per interagire con contenuti e contesto. L’integrazione grafica è riuscita: i richiami all’assistente sono coerenti con il resto dell’interfaccia e non danno la sensazione di essere stati semplicemente aggiunti all’ultimo momento.

Credits: TecnoAndroid

La schermata principale presenta anche elementi dedicati ai contenuti Amazon, con libri, film, serie e servizi dell’ecosistema. Il problema è che non tutto è rifinito allo stesso modo. Il caso più evidente riguarda Amazon Shopping. Su un tablet Amazon di questa fascia avrei dato per scontato di trovare un’app nativa perfettamente ottimizzata. Invece, l’esperienza è basata su una web app che utilizza Silk. Nell’utilizzo quotidiano questo può creare comportamenti poco intuitivi, soprattutto nel multitasking e nella modalità desktop. È una scelta che personalmente fatico a comprendere. Amazon sa perfettamente come progettare un’app Android e possiede uno degli store online più utilizzati al mondo. Ritrovarsi con una soluzione che sembra meno integrata di quanto ci si aspetterebbe è abbastanza anomalo.

La modalità desktop è una delle funzioni da sfruttare di più

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Su un display da 12 pollici in formato 3:2, limitarsi alle tradizionali applicazioni a schermo intero sarebbe stato un peccato. Amazon ha quindi introdotto una modalità desktop che permette di utilizzare finestre ridimensionabili. Le applicazioni possono essere gestite in modo più simile a quello di un computer tradizionale. Non tutte le app Android sono realmente progettate per sfruttare questa possibilità. Questo è un problema dell’ecosistema Android più che del tablet stesso, ma l’esperienza varia parecchio da applicazione ad applicazione. Quando tutto funziona correttamente, però, il tablet diventa molto più produttivo. Collegandolo a un display esterno questa modalità può acquisire ulteriore valore, avvicinandosi concettualmente a soluzioni come Samsung DeX. Non sostituirà un notebook per tutti, ma può sostituirlo in diversi scenari più semplici.

Silk è sorprendentemente piacevole

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Il browser Silk è uno degli elementi che mi hanno sorpreso positivamente. L’interfaccia è pulita, la navigazione è fluida e Alexa può essere richiamata rapidamente durante l’utilizzo. Amazon utilizza inoltre un’architettura che distribuisce parte dell’elaborazione tra dispositivo e infrastruttura cloud.

Nell’uso reale il risultato è semplice: navigare sul web è piacevole. Con un display di queste dimensioni e il formato 3:2, molte pagine risultano particolarmente comode da consultare. Per documenti, siti desktop e contenuti editoriali preferisco spesso questa esperienza rispetto a quella offerta da tablet più orientati esclusivamente all’intrattenimento.

Autonomia buona, ricarica senza particolari sorprese

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La batteria ha una capacità di 9.000 mAh. Amazon dichiara fino a 16 ore di riproduzione video, mentre la modalità di lettura può spingersi più in alto in condizioni specifiche. Nell’utilizzo misto l’autonomia è adeguata per un dispositivo di queste dimensioni. Guardare contenuti, utilizzare applicazioni, navigare sul web e lavorare con documenti porta inevitabilmente a consumi differenti.

Non è il tablet che sceglierei esclusivamente per cercare la massima autonomia possibile, ma non mi ha dato la sensazione di dover vivere costantemente vicino a una presa. La ricarica richiede oltre un’ora anche utilizzando alimentatori potenti. Non è un dato particolarmente impressionante, ma considerando la capacità della batteria non è nemmeno problematico.

Audio, impronte e fotocamere

Credits: TecnoAndroid

Il sistema audio utilizza quattro speaker con supporto Dolby Atmos. Il volume è elevato e la resa è più che sufficiente per film, serie TV e contenuti multimediali. I bassi potrebbero essere più presenti, ma il risultato generale è convincente per un tablet. Il sensore per le impronte digitali, posizionato lateralmente, è rapido e affidabile. È uno di quei componenti che funzionano semplicemente come dovrebbero.

Le fotocamere, invece, non sono il motivo per acquistare questo prodotto. Sono presenti moduli anteriore e posteriore (da 8 e 13 megapixel), entrambi limitati alla registrazione in Full HD. Per videochiamate e utilizzi occasionali possono andare bene, ma non sono certo un elemento distintivo.

Prezzo: la configurazione conta moltissimo

Credits: TecnoAndroid

L’Alexa Tablet 12 Pro parte da una configurazione più accessibile, ma la versione che considero realmente interessante è quella con 16 GB di RAM e 256 GB di spazio. Bisogna poi aggiungere gli accessori. La tastiera costa 139,99 euro, mentre la penna viene proposta a 84,99 euro. Anche il trattamento Nanomatte rappresenta un elemento da considerare nella configurazione finale. Con il kit completo ci si avvicina a circa 800 euro.

I prezzi sono comunque di 559,99 euro per la variante con Nanomatte e 8/128GB, mentre di 669,99 euro per avere 16/256GB.

Conclusioni

L’Alexa Tablet 12 Pro è uno dei prodotti Amazon più interessanti che abbia utilizzato negli ultimi anni perché non cerca semplicemente di replicare un Fire Tablet più costoso. Ha un’identità diversa. Il display Nanomatte è ottimo per leggere e lavorare, la penna funziona molto bene, il formato 3:2 è particolarmente versatile e le prestazioni offerte dal Dimensity 8400 sono più che sufficienti per garantire un’esperienza sempre fluida.

Mi è piaciuta anche la volontà di costruire un Android relativamente pulito attorno ad Alexa+, Kindle e ai servizi Amazon. Quello che manca è l’ultimo livello di rifinitura software. Amazon Shopping gestita come web app è l’esempio più evidente, ma ci sono anche altri piccoli comportamenti che danno la sensazione di un progetto arrivato sul mercato prima di essere completamente maturato. Personalmente sceglierei senza esitazioni il modello da 256 GB con 16 GB di RAM, prenderei seriamente in considerazione il Nanomatte e, se l’obiettivo è utilizzare il tablet anche per produttività e scrittura, aggiungerei penna e tastiera. A quel punto il prezzo diventa importante, ma il prodotto riesce anche a fare molte più cose rispetto a un classico tablet pensato soltanto per Netflix e navigazione.

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Display Nanomatte

✓ Modalità Kindle

✓ Penna bluetooth − Contro × Alcune imprecisioni software

× App Amazon shopping assente

× Display delicato

Fonte: TecnoAndroid