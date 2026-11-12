Paramount Skydance: l’AI può cambiare il cinema più della CGI

L’intelligenza artificiale nel cinema potrebbe cambiare il modo di realizzare film in maniera ancora più profonda di quanto abbia fatto la CGI trent’anni fa. A sostenerlo è David Ellison, alla guida di Paramount Skydance, che durante l’ultima conference call dedicata ai risultati finanziari del gruppo ha mostrato un ottimismo piuttosto netto verso una tecnologia che nel mondo dello spettacolo continua a far discutere. Il suo ragionamento parte da lontano, dagli anni Novanta, e arriva dritto ai bilanci delle produzioni di oggi.

Per spiegare la portata del cambiamento, il dirigente ha scelto un paragone preciso, cioè l’arrivo della computer grafica. In quel periodo l’introduzione della CGI e del compositing digitale aprì la strada a titoli diventati celebri come Jurassic Park e Terminator, film che senza quegli strumenti difficilmente avrebbero avuto lo stesso impatto sul pubblico. Secondo Ellison l’AI potrebbe incidere sulla lavorazione delle pellicole in misura simile, se non addirittura superiore, ridisegnando parecchi passaggi della filiera produttiva.

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Il nodo dei costi e l’esempio di Terminator

Uno dei punti più concreti dell’intervento riguarda i costi di produzione, tema che a Hollywood pesa sempre di più. Ellison ha citato proprio Terminator come caso emblematico. Il film all’epoca venne realizzato con un investimento di circa 4 milioni di dollari, più o meno 3,5 milioni di euro. Girarlo di nuovo oggi, mantenendo identiche tutte le inquadrature, richiederebbe invece una spesa compresa tra 60 e 70 milioni di dollari, ovvero all’incirca tra 50 e 60 milioni di euro.

La differenza è enorme e racconta bene quanto sia cresciuto il prezzo necessario per portare sul grande schermo certe idee. Qui entra in gioco la tecnologia. L’impiego dell’intelligenza artificiale potrebbe aiutare a ridurre questo divario, rendendo sostenibili dal punto di vista economico progetti che oggi comporterebbero rischi finanziari troppo alti. Tradotto in termini pratici, alcune opere che verrebbero scartate in partenza per ragioni di budget potrebbero tornare a essere realizzabili.

Strumenti proprietari e il ruolo degli artisti

Le parole del CEO non restano sul piano teorico. Paramount Skydance sta già lavorando allo sviluppo di strumenti proprietari basati sull’AI e pensati appositamente per il settore cinematografico. L’obiettivo dichiarato è velocizzare la produzione dei contenuti, accelerare le attività interne e modificare diversi processi aziendali. Un intervento a più livelli, quindi, che tocca tanto il lavoro sul set quanto l’organizzazione della società.

C’è poi una questione che molti osservatori considerano delicata, quella del valore dei grandi marchi. Ellison si è mostrato tranquillo anche su questo fronte. A suo avviso una maggiore disponibilità di contenuti generati con queste tecnologie non intaccherà il peso delle proprietà intellettuali più importanti né quello degli eventi dal vivo. Anzi, potrebbe persino accrescerlo, perché ciò che è riconoscibile e condiviso tende ad acquistare ancora più rilievo quando l’offerta si moltiplica.

Il dirigente ha comunque indicato un limite che considera fondamentale. In uno scenario sempre più affollato di materiale artificiale e poco curato, le opere nate dal lavoro creativo umano continueranno a distinguersi dal resto. Nella visione di Ellison l’intelligenza artificiale nel cinema dovrà quindi affiancare gli artisti e ampliare le loro possibilità espressive, senza mai sostituirne il contributo.

Fonte: TecnoAndroid