Motore molecolare: l’idea arriva dalla vite di Archimede

Un gruppo di ricercatori ha preso spunto dalla vite di Archimede per costruire un motore molecolare innovativo, e il risultato sembra davvero promettente per il futuro dell’elettronica miniaturizzata. Si tratta di un salto curioso nel tempo, perché un’idea nata nell’antichità finisce per suggerire nuove strade a chi oggi lavora su scale piccolissime, dove ogni componente si misura in molecole e non più in millimetri.

Il nome di Archimede non ha bisogno di grandi presentazioni. Gli storici lo conoscono bene e lo conoscono anche tutti gli appassionati di fumetti Disney, che sono cresciuti con il celebre inventore di Paperopoli e le sue trovate geniali. Non è un caso che quel nome sia diventato col tempo un vero sinonimo di scoperta e di innovazione tecnologica, perché la figura del matematico e inventore siracusano è rimasta per secoli il simbolo stesso dell’ingegno applicato ai problemi concreti.

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Dalla vite di Archimede al motore molecolare

Il punto interessante di questa ricerca sta proprio nel collegamento tra due mondi apparentemente lontanissimi. Da una parte c’è la vite di Archimede, uno dei congegni più noti attribuiti al genio greco, dall’altra c’è la frontiera della scienza dei materiali, dove gli studiosi cercano di far muovere singole molecole in modo controllato. I ricercatori hanno scelto di ispirarsi a quel principio antico per dare forma a un dispositivo capace di funzionare su una scala infinitamente più ridotta rispetto all’originale.

Parlare di motore molecolare può suonare come fantascienza, eppure il concetto è abbastanza intuitivo. Si tratta di una struttura costruita a livello molecolare che riesce a generare un movimento, un po’ come farebbe un motore tradizionale ma in dimensioni minuscole. Prendere a modello un meccanismo storico come quello di Archimede significa partire da una forma già collaudata dalla storia e trasferirla in un contesto del tutto nuovo, con tutte le difficoltà che un passaggio del genere comporta.

Perché interessa l’elettronica miniaturizzata

Il settore che potrebbe trarre i maggiori vantaggi da questa scoperta è quello dell’elettronica miniaturizzata. La corsa a dispositivi sempre più piccoli e compatti spinge da tempo la ricerca verso soluzioni capaci di lavorare su scale ridottissime, e un motore molecolare efficiente rappresenta esattamente il tipo di tassello che serve per immaginare componenti di nuova generazione. Proprio per questo il lavoro dei ricercatori viene considerato promettente per l’evoluzione della tecnologia moderna.

Colpisce soprattutto il modo in cui un’intuizione vecchia di secoli riesca ancora a offrire spunti utili. La vite di Archimede nasce come strumento pratico e concreto, legato a esigenze quotidiane, e oggi diventa fonte d’ispirazione per un’invenzione che guarda all’infinitamente piccolo. È la dimostrazione che il patrimonio di idee lasciato dai grandi inventori del passato non smette di essere attuale, anche quando cambia completamente il campo di applicazione.

Il legame tra innovazione tecnologica e storia della scienza emerge così in maniera molto chiara. Il nome di Archimede, già associato da generazioni alla creatività e alla capacità di risolvere problemi complessi, si ritrova oggi al centro di un progetto che riguarda la miniaturizzazione dei dispositivi. E il nuovo motore molecolare ispirato alla sua vite si candida a diventare uno dei possibili protagonisti dell’elettronica del futuro.

Fonte: TecnoAndroid