Polvere di Marte potrebbe arrivare al cervello degli astronauti

La polvere marziana potrebbe trasformarsi in uno dei problemi più seri per chi, un giorno, metterà piede sul Pianeta Rosso. Le particelle ultrafini che si trovano su Marte sarebbero infatti potenzialmente in grado di arrivare fino al cervello degli astronauti, un’eventualità che solleva nuovi interrogativi sul futuro dell’esplorazione umana del pianeta. Quella che a prima vista sembra una semplice caratteristica del paesaggio marziano rischia così di diventare un ostacolo concreto per le missioni con equipaggio.

Il cuore della questione sta tutto nelle dimensioni. Non si parla della polvere comune, quella che si deposita su un mobile o si solleva in una giornata ventosa, ma di particelle microscopiche, talmente piccole da poter penetrare nel corpo umano molto più a fondo di quanto si sarebbe portati a pensare. Ed è proprio questa finezza estrema a renderle insidiose, perché un materiale così sottile non si limita a sporcare tute e attrezzature ma potrebbe spingersi fino agli organi più delicati.

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Un nemico invisibile sul Pianeta Rosso

L’idea che la polvere di Marte possa raggiungere il cervello cambia parecchio la prospettiva con cui si guarda alla superficie del pianeta. Finora l’immagine più diffusa era quella di un deserto rossastro, affascinante e ostile per via di temperature e atmosfera, ma non necessariamente pericoloso nella sua componente più banale. Ora invece proprio quel pulviscolo onnipresente viene indicato come un possibile rischio diretto per la salute degli astronauti.

Il termine usato per descrivere questa minaccia è eloquente. Si parla di polvere “insidiosa”, e non a caso. Una sostanza che non si vede quasi a occhio nudo e che però può infilarsi ovunque è difficile da gestire, soprattutto in un ambiente dove gli esseri umani dovrebbero vivere e lavorare per periodi prolungati. Le particelle ultrafini del Pianeta Rosso, secondo quanto emerso, potrebbero risultare estremamente pericolose per l’organismo umano.

Va sottolineato che si tratta di un’ipotesi formulata al condizionale. La possibilità che queste particelle arrivino al cervello non viene presentata come una certezza assoluta ma come un rischio concreto, abbastanza serio da meritare attenzione da parte di chi pianifica le future spedizioni su Marte.

Le domande sulle future missioni con equipaggio

Il tema si inserisce in un quadro già complicato. Portare persone su Marte significa affrontare una lunga serie di difficoltà, e la scoperta che la polvere marziana potrebbe intaccare persino il cervello aggiunge un nuovo tassello alla lista delle incognite. Le domande sull’esplorazione umana del pianeta, insomma, diventano sempre più numerose.

Il nodo riguarda soprattutto la protezione. Se le particelle sono così sottili da superare le barriere naturali del corpo, diventa fondamentale capire come evitare che gli astronauti ne vengano a contatto, sia durante le attività all’esterno sia una volta rientrati negli spazi abitativi, dove la polvere potrebbe essere trasportata involontariamente. Un problema pratico, quotidiano, che però assume contorni molto più seri quando in gioco c’è la salute neurologica dell’equipaggio.

Per chi studia le missioni su Marte, quindi, la polvere non è più soltanto un fastidio tecnico capace di danneggiare strumenti o ridurre l’efficienza dei macchinari. È diventata una questione che tocca direttamente il benessere delle persone. Le particelle ultrafini presenti sul Pianeta Rosso potrebbero infatti essere estremamente pericolose per gli esseri umani, fino al punto di riuscire a raggiungere il cervello di chi le respira.

Fonte: TecnoAndroid