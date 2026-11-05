Android 17 su OnePlus: le date di novembre per sei modelli

Il calendario di Android 17 per i dispositivi OnePlus adesso ha finalmente delle date precise. L’azienda figurava già tra i principali produttori pronti a portare il nuovo sistema operativo sui propri prodotti nei prossimi mesi, ma fino a poco tempo fa mancava un dettaglio non da poco, cioè il giorno esatto del rilascio per ciascun modello. Quel tassello ora c’è, almeno per i sei dispositivi coinvolti nel mese di novembre.

A diffondere la tabella di marcia è stata direttamente OnePlus attraverso i suoi canali social, con uno specchietto ordinato che mette in fila i vari appuntamenti. Chi possiede uno dei modelli in elenco può quindi segnarsi il giorno in cui l’aggiornamento comincerà a muoversi, senza più andare a tentativi o affidarsi a voci di corridoio.

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Il primo a partire è OnePlus 13R, con la distribuzione che prende il via il 5 novembre 2026. Segue una pausa di quasi due settimane prima del secondo appuntamento. Il 17 novembre tocca infatti a OnePlus 12, seguito appena un giorno dopo, il 18 novembre, da OnePlus Pad 3.

La parte finale del mese è riservata agli altri prodotti della lista. Il 24 novembre arriva il turno di OnePlus Open, mentre il 26 novembre la nuova versione del sistema comincia a raggiungere in contemporanea OnePlus Nord 6 e Nord CE 6, che chiudono questo primo blocco di aggiornamenti.

Guardando il quadro nel suo insieme, il piano distribuisce i rilasci lungo tutto il mese invece di concentrarli in un’unica giornata. Il 26 novembre è l’unica data che coinvolge due modelli insieme, mentre tutti gli altri hanno un giorno dedicato. Va ricordato che questo calendario riguarda soltanto novembre e i sei dispositivi indicati da OnePlus, quindi non copre l’intera gamma che riceverà Android 17 nei prossimi mesi.

Un rilascio graduale e non uguale per tutti

C’è però un aspetto da tenere a mente per evitare delusioni. Quelle comunicate sono date di inizio della distribuzione e non indicano il momento preciso in cui ogni singolo utente vedrà comparire la notifica sul proprio telefono. Avere in tasca OnePlus 13R il 5 novembre non significa automaticamente trovare Android 17 pronto da installare quella stessa mattina.

Come accade abitualmente con gli aggiornamenti Android, si tratta di un rilascio progressivo che può seguire tempistiche differenti a seconda del mercato e della regione. In pratica il nuovo software si allarga un po’ alla volta e raggiunge gruppi di utenti in momenti diversi. Di conseguenza alcuni possessori dei dispositivi interessati potrebbero dover pazientare qualche giorno, nella peggiore delle ipotesi anche qualche settimana, prima di ricevere il nuovo sistema operativo.

Il discorso vale per tutti i modelli citati, da OnePlus 12 fino alla serie Nord. Le date annunciate vanno lette come il punto di partenza di un percorso che richiede un po’ di tempo per completarsi su tutta la base di utenti, con differenze che dipendono soprattutto dall’area geografica in cui ci si trova.

Per chi invece stesse valutando l’acquisto di uno dei due smartphone principali coinvolti nel primo giro di aggiornamenti, OnePlus 13R è disponibile online su Amazon Marketplace a 228 euro, mentre OnePlus 12 si trova sullo stesso canale di vendita a 569 euro.

Fonte: TecnoAndroid