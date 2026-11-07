Polpi, svelato il segreto delle fughe: un modello per gli OctoBot

I polpi hanno da tempo la reputazione di veri artisti della fuga, animali capaci di infilarsi attraverso fori piccolissimi che a prima vista sembrerebbero del tutto impossibili da superare. Per anni questa abilità è rimasta un piccolo mistero, osservato con stupore ma mai chiarito fino in fondo. Adesso un gruppo di scienziati è riuscito a capire come fanno questi animali a comprimersi in spazi così ridotti, e la scoperta potrebbe avere ricadute ben oltre la biologia marina. Le loro doti da evasori, infatti, potrebbero ispirare una nuova era di robot, già battezzati OctoBot.

Il punto di partenza è semplice da descrivere ma molto meno da spiegare. Un polpo si avvicina a un’apertura minuscola, molto più stretta del suo corpo, e nel giro di poco riesce a passare dall’altra parte. Non si tratta di un trucco occasionale ma di una vera e propria capacità di fuga che questi cefalopodi sembrano padroneggiare con naturalezza. Proprio per questo motivo il fenomeno ha attirato l’attenzione dei ricercatori, decisi a capire cosa accade davvero durante quei pochi istanti di compressione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come riescono i polpi a passare attraverso spazi impossibili

La domanda che ha guidato lo studio era piuttosto diretta, ovvero come possa un animale attraversare un passaggio che, in teoria, non dovrebbe lasciarlo transitare. La risposta trovata dagli studiosi permette finalmente di dare una spiegazione a un comportamento che per molto tempo è stato raccontato quasi come una leggenda. Il polpo non si limita a provarci per tentativi casuali ma mette in atto un meccanismo preciso, che ora la scienza è in grado di descrivere.

Capire questo processo significa anche guardare con occhi diversi a un animale che continua a sorprendere. L’idea di un corpo capace di adattarsi a spazi ristretti in modo così efficace è affascinante già di per sé. Ma diventa ancora più interessante quando si inizia a ragionare su come quelle stesse soluzioni naturali potrebbero essere trasferite altrove, in ambiti che con il mare non hanno nulla a che fare.

È qui che la ricerca prende una piega inattesa. Le competenze di questi cefalopodi non vengono studiate soltanto per curiosità scientifica, ma anche come possibile modello da imitare. Le loro abilità da escapologi, in altre parole, rappresentano una fonte di ispirazione concreta per chi lavora nel campo della robotica.

Dalla natura agli OctoBot

Il passaggio dalla biologia alla tecnologia è proprio quello che rende la scoperta così rilevante. Se si riesce a comprendere in che modo un polpo si infila attraverso un buco minuscolo, diventa possibile pensare a macchine capaci di fare qualcosa di simile. Da qui nasce l’idea degli OctoBot, una nuova generazione di robot che potrebbe trarre spunto direttamente dalle strategie di fuga di questi animali.

Il concetto alla base è quello di prendere in prestito dalla natura soluzioni già collaudate, invece di inventarle da zero. Gli robot ispirati ai polpi potrebbero così ereditare almeno in parte quella straordinaria capacità di adattamento che rende i cefalopodi tanto difficili da contenere. Un approccio che da tempo affascina ingegneri e progettisti, sempre alla ricerca di modelli efficienti da replicare.

Per ora il legame tra gli studi sul comportamento dei polpi e lo sviluppo di questi nuovi dispositivi resta una prospettiva aperta. Il primo passo, però, è stato compiuto con successo, perché gli scienziati hanno finalmente individuato il modo in cui questi animali riescono a superare aperture apparentemente invalicabili. Ed è proprio su questa scoperta che potrebbe poggiare una nuova era di OctoBot.

Fonte: TecnoAndroid