Google Find Hub ti avvisa se dimentichi Chipolo e Moto Tag

Chi ha l’abitudine di lasciare le chiavi sul tavolino di un bar o lo zaino sotto la sedia di una sala d’attesa troverà in Google Find Hub un alleato in più. L’app di Mountain View dedicata alla localizzazione dei dispositivi ha infatti introdotto su Android le notifiche per gli oggetti dimenticati, una funzione che avvisa l’utente quando un accessorio rimane indietro mentre lo smartphone si sposta altrove. Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare con costanza sui propri servizi e questa novità ne è un esempio piuttosto concreto.

Già il mese scorso erano emerse le prime tracce della funzionalità tra le novità in preparazione per l’applicazione. Allora si parlava di un sistema capace di segnalare i dispositivi lasciati in un posto, raggiungibile aprendo l’app e toccando l’icona a forma di ingranaggio delle impostazioni, collocata nell’angolo in alto a destra del pannello inferiore. Un percorso semplice, senza menu nascosti o passaggi complicati da ricordare.

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Come funzionano gli avvisi di Google Find Hub

L’idea alla base è quella di non limitare gli avvisi ai soli oggetti dotati di un localizzatore o di un tag associato. Il progetto prevede infatti di estendere il servizio anche ad altri accessori compatibili, come ad esempio le cuffie, che sono tra gli oggetti più facili da perdere di vista dopo una giornata fuori casa.

All’interno della sezione dedicata compare un’opzione che consente di ricevere una notifica nel momento in cui un determinato tag viene allontanato dal telefono. Per evitare segnalazioni inutili c’è già un’eccezione preimpostata che riguarda l’indirizzo di casa salvato nel proprio account di Google Maps. Del resto non avrebbe molto senso ricevere un avviso ogni volta che il portachiavi resta appeso all’ingresso mentre si esce per una commissione veloce. Oltre all’abitazione è comunque possibile aggiungere altri luoghi da escludere, così da personalizzare il comportamento della funzione in base alle proprie abitudini quotidiane.

Si tratta quindi di un sistema pensato per intervenire solo quando serve davvero. Il telefono si accorge che il tracker non lo sta più seguendo e lo comunica all’utente, a meno che quel distacco non avvenga in uno dei posti considerati sicuri.

Chipolo e Moto Tag i primi a beneficiarne

Nella versione più recente di Google Find Hub per Android l’opzione di notifica è disponibile per i tracker Chipolo e per Moto Tag. Al momento invece non risulta ancora attiva per altre tipologie di dispositivi, cuffie comprese, che pure rientravano tra gli accessori indicati come compatibili nelle prime informazioni circolate.

La copertura è dunque parziale ma il quadro è destinato a cambiare. Con i prossimi aggiornamenti dell’applicazione la funzionalità verrà infatti potenziata grazie al supporto per ulteriori dispositivi, ampliando la platea di accessori che potranno avvisare l’utente quando vengono lasciati indietro. Per chi possiede già un localizzatore Chipolo o un Moto Tag la novità è invece utilizzabile fin da subito, sempre passando dalle impostazioni dell’app. L’applicazione può essere scaricata e aggiornata direttamente dal Google Play Store, dove vengono distribuite le varie versioni man mano che gli sviluppatori le rilasciano.

Fonte: TecnoAndroid