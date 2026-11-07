BioWare, petizione dei fan al Canada per salvare lo studio

La chiusura di BioWare non è passata in silenzio. I fan dello studio hanno infatti lanciato una serie di petizioni rivolte al governo canadese con un obiettivo molto preciso, cioè evitare che la storica software house scompaia del tutto e proteggere quello che viene considerato un vero e proprio patrimonio culturale. Un’iniziativa nata dal basso, spinta dalla passione di chi ha seguito per anni il lavoro della casa e che oggi non vuole rassegnarsi all’idea di vederla sparire.

La mobilitazione è partita subito dopo due notizie che hanno colpito duramente la comunità. Da una parte lo stop alle attività dello studio, dall’altra la cancellazione di Mass Effect Universe, progetto legato a una delle saghe più amate dai giocatori. Due colpi ravvicinati che hanno spinto molti appassionati a cercare una strada diversa dalla semplice protesta sui social.

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Una petizione arrivata fino alle istituzioni

La raccolta firme ha un destinatario che non passa inosservato. Non si tratta di un appello rivolto soltanto agli addetti ai lavori, ma di una richiesta portata all’attenzione del governo canadese. La scelta non è casuale, visto che BioWare è uno studio di sviluppo canadese e i promotori puntano proprio su questo legame con il territorio per sostenere le proprie ragioni.

Al centro dell’iniziativa c’è l’idea che le opere create dallo studio non siano semplici prodotti commerciali. Per chi ha firmato, i titoli nati in quelle stanze rappresentano un pezzo di cultura da tutelare. È questo il punto su cui si regge l’intera petizione, che chiede alle istituzioni di intervenire per salvaguardare un’eredità considerata importante non solo per i videogiocatori.

Ad oggi il documento è stato sottoscritto e sostenuto da centinaia di fan sparsi in tutto il mondo. Un numero che racconta bene quanto il marchio sia riuscito a costruire nel tempo una comunità affezionata, capace di muoversi anche oltre i confini canadesi.

BioWare può ancora essere salvata?

È la domanda che molti appassionati si pongono in queste ore. La richiesta ha raggiunto il governo canadese, ma il fatto che un appello arrivi sulle scrivanie delle istituzioni non significa automaticamente che verrà accolto. Si tratta comunque di un passaggio significativo, perché porta la vicenda di BioWare fuori dal recinto del settore videoludico e la colloca su un piano diverso, quello della tutela del patrimonio culturale.

Per chi ama Mass Effect la posta in gioco è alta. La cancellazione di Mass Effect Universe ha lasciato un vuoto pesante e lo stop dello studio rischia di chiudere definitivamente un capitolo che tanti giocatori sentono come parte della propria storia personale. Da qui la scelta di non limitarsi a esprimere dispiacere ma di provare a fare qualcosa di concreto, rivolgendosi direttamente a chi ha il potere di decidere.

L’appello, sostenuto finora da centinaia di appassionati in tutto il mondo, chiede alle autorità canadesi di salvare BioWare dalla chiusura e di proteggerne l’eredità culturale.

Fonte: TecnoAndroid