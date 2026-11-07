Amazon Luna, a novembre Madden NFL 27 e Kingdom Come II con Prime

L’aggiornamento di novembre di Amazon Luna Standard arriva proprio mentre le stagioni sportive autunnali entrano nel vivo, e non si tratta di una coincidenza. L’obiettivo è costruire un ponte diretto tra il cloud gaming e gli eventi trasmessi su Prime Video, come il Thursday Night Football e l’NBA. Tutti gli abbonati ad Amazon Prime possono accedere senza costi aggiuntivi a una nuova infornata di titoli che va ad arricchire il piano base, già forte di una libreria a rotazione con oltre 80 videogiochi.

Da Madden NFL 27 a Kingdom Come Deliverance II, cosa si può giocare da subito

La proposta del mese spazia parecchio. Si passa dalle grandi produzioni sportive ai giochi di ruolo ad alto budget, con qualche avventura narrativa a fare da contrappeso. Il nome di punta è senza dubbio EA SPORTS Madden NFL 27, nuova versione del simulatore di football americano che introduce il Persona Engine per dare a ogni atleta animazioni e comportamenti riconoscibili. A completare il quadro ci sono un sistema di meteo dinamico e la nuova modalità carriera G.O.A.T. Career Journey, che permette di accompagnare un giocatore dai campetti del liceo fino alla Hall of Fame.

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Restando in tema sportivo c’è NBA THE RUN, un arcade online costruito attorno a sfide tre contro tre nei campetti da streetball più iconici del mondo. Lo stile grafico è originale e il roster mette insieme le stelle attuali della lega e le leggende del passato, con un gameplay che punta tutto su schiacciate spettacolari e finte per scardinare le difese.

Chi cerca qualcosa di diverso trova Disney Epic Mickey: Rebrushed, remake fedele del celebre platform 3D in cui Topolino esplora Wasteland, il regno dei personaggi Disney dimenticati. Con pennello e solvente magico si può modificare l’ambiente circostante e influenzare il destino di questo universo alternativo. Decisamente più intimo è invece Mixtape, avventura di formazione dal sapore nostalgico. Nell’ultima sera di liceo tre amici si mettono in viaggio verso la loro festa di addio e, guidati da una playlist speciale, rivivono i momenti chiave della loro adolescenza attraverso sequenze oniriche.

Per gli appassionati di giochi di ruolo il piatto forte è Kingdom Come: Deliverance II, atteso seguito dell’action RPG di stampo realistico. L’ambientazione è l’Europa del XV secolo e il protagonista torna a essere il giovane Henry, al centro di un’avventura di ampio respiro che va dalle fucine dei fabbri agli intrighi delle corti reali. Chiude la lista Police Simulator: Patrol Officers, che mette nei panni di un agente di pattuglia nella città immaginaria di Brighton. Si comincia con semplici multe per divieto di sosta e, turno dopo turno, si arriva a indagini e interventi contro il crimine sempre più complessi.

Sushi Go! e i giochi PC da riscattare con Prime Gaming

Chi preferisce il multiplayer locale e il divertimento immediato può segnarsi l’arrivo di Sushi Go!, che entrerà a far parte dell’etichetta GameNight. Si tratta della trasposizione digitale del pluripremiato gioco di carte da tavolo in cui bisogna assemblare le migliori combinazioni di piatti giapponesi come maki, sashimi e nigiri per fare più punti possibile. La tattica conta parecchio, tra moltiplicatori come il wasabi da sfruttare al momento giusto e carte da non lasciare in mano agli avversari.

Oltre allo streaming su Luna, l’abbonamento Prime consente come sempre di riscattare e tenere per sempre una serie di titoli per PC tramite Prime Gaming. Il 5 novembre arrivano WRC Generations su Epic Games Store e Squirrel with a Gun su Amazon Games App. Il 12 novembre tocca a Jurassic World Evolution 2 e Radiolight, entrambi su Epic Games Store, così come Werewolf: The Apocalypse Earthblood e Clem, disponibili dal 19 novembre. L’ultimo appuntamento del mese è fissato al 24 novembre con Arcadia Fallen su Amazon Games App.

Per gli abbonati Prime c’è anche Star Wars: Galactic Racer, giocabile su Amazon Luna fin dal giorno del lancio.

Fonte: TecnoAndroid