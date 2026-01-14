Polestar 3 vince il premio come Executive Car più sicura

Polestar 3 si prende il centro della scena nel 2025 e lo fa nel modo più concreto possibile. Ovvero diventando l’Executive Car più sicura dell’anno secondo Euro NCAP. Il riconoscimento “Best in Class” è la conferma di un lavoro profondo e coerente che mette la sicurezza al centro dell’esperienza di guida. Tale premio arriva dopo un percorso già molto solido. Ad aprile 2025, infatti, Polestar 3 aveva ottenuto la valutazione massima di cinque stelle nei test Euro NCAP, con un punteggio complessivo dell’87%. I numeri presentati raccontano di un livello di protezione per gli occupanti adulti che raggiunge il 90%. Una protezione dei bambini a bordo che sale addirittura al 93%. Si parla del dato più alto registrato da Euro NCAP per un’auto passeggeri negli ultimi nove anni, e risultati altrettanto significativi per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e per i sistemi di assistenza alla guida.

Polestar 3 vince il premio “Best in Class”

Proprio riguardo la protezione dei più piccoli, Euro NCAP ha parlato di un “nuovo standard” per la sicurezza dei bambini. Sottolineando così una prestazione talmente elevata da sfiorare il punteggio perfetto. È un dettaglio che dice molto dell’approccio Polestar: la sicurezza non viene trattata come un insieme di funzioni da spuntare, ma come parte integrante della visione complessiva dell’auto. A ribadirlo è anche Gerry Yang, Chief Technology Officer di Polestar, che evidenzia come la sicurezza sia nel DNA del marchio. Elemento rafforzato anche dalla collaborazione tecnica con Volvo Cars.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Polestar 3 integra soluzioni strutturali di ultima generazione e sistemi avanzati di assistenza alla guida progettati per funzionare in modo armonico. Contribuendo in maniera decisiva ai risultati eccellenti ottenuti nei test. Con tale riconoscimento, Polestar 3 si unisce a Polestar 2 e Polestar 4 nel gruppo dei modelli che hanno affrontato le prove Euro NCAP ottenendo i massimi risultati. Un segnale chiaro: per l’azienda, la sicurezza non è un traguardo occasionale, ma una direzione precisa.