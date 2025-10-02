Polestar 3 Model Year 2026: più potenza, ricarica ultraveloce e più intelligente

Il Polestar 3 si aggiorna in profondità per il Model Year 2026. L’ as infatti conferma in questo modo la sua strategia e desiderio di evolvere i propri modelli attraverso aggiornamenti hardware e software. La novità più importante riguarda l’introduzione di un’architettura elettrica a 800Volt, che consente ricariche in corrente continua fino a 350kW. Si va così dal 10 all’80% in appena 22minuti, oltre il 25% più veloce rispetto al passato.

La nuova piattaforma elettrica migliora anche l’efficienza del 6% e supporta batterie di nuova generazione fornite da CATL. Parliamo di 92kWh per la versione Rear motor, 106kWh per le varianti Dual motor e Performance. In termini di autonomia, Polestar dichiara fino a 635km WLTP per la Dual motor.

Propulsione evoluta e cervello potenziato: il salto di qualità del Polestar 3

Sul fronte meccanico, tutte le versioni beneficiano di un nuovo motore posteriore sincrono a magneti permanenti sviluppato internamente. In configurazione Performance, il sistema eroga fino a 500kW (680CV) e 870Nm di coppia, con uno 0-100km/h in 3,9 secondi. Il motore anteriore introduce la disconnessione automatica per ridurre i consumi, mentre aggiustamenti software e interventi su barre antirollio e sterzo promettono una guida più coinvolgente.

Il salto più importante riguarda però la componente digitale. Il nuovo processore NVIDIA DRIVE AGX Orin sostituisce l’unità Xavier, aumentando la capacità di calcolo da 30 a 254 TOPS. Tale incremento di oltre otto volte rende il Polestar 3 più reattivo nella gestione dei sistemi di sicurezza, della batteria e dei sensori, confermando il suo ruolo di primo SUV europeo completamente software-defined.

Polestar offrirà il nuovo hardware anche come retrofit gratuito ai clienti già in possesso del modello, con installazioni previste dal 2026. La gamma si presenta ora in tre versioni, quali Rear motor, Dualmotor e Performance. Questi prevedono anche pacchetti più chiari e accessori come sospensioni pneumatiche attive, nuovi rivestimenti sostenibili e l’impianto audio Bowers & Wilkins a richiesta. Insomma, con il Model Year 2026, il Polestar 3 rafforza la sua posizione tra i SUV elettrici premium, combinando lusso, prestazioni e sostenibilità con una delle strutture tecnologie più avanzate del mercato.