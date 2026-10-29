Pokémon Unite chiude il 22 marzo 2027: il motivo della data

La chiusura di Pokémon Unite è ufficiale. Dopo settimane di voci e segnali sempre più chiari, è arrivata la conferma che molti appassionati temevano: il gioco spegnerà i suoi server e smetterà di funzionare. Si tratta del titolo lanciato su Nintendo Switch nel luglio 2021 e approdato pochi mesi dopo, a settembre dello stesso anno, anche sugli smartphone Android e iOS. Un percorso di qualche anno che ora si avvia verso il capolinea, con una data già fissata sul calendario.

La comunicazione non è passata attraverso indiscrezioni o mezze parole. È stato pubblicato un messaggio direttamente sul sito ufficiale del gioco, quindi non ci sono margini di interpretazione. Si parla del cosiddetto End of Service, la formula con cui viene indicata la fine del supporto e delle attività online di un prodotto. Per Pokémon Unite questo significa una cosa molto concreta: finché i server resteranno accesi si potrà continuare a giocare, poi non ci sarà più alcun modo di farlo.

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Pokémon Unite chiuderà il 22 marzo 2027

La data da segnare è il 22 marzo 2027. Fino a quel giorno il titolo resterà disponibile e accessibile come sempre, su console e su dispositivi mobili. Dopo quella scadenza invece non resterà più nulla, perché lo spegnimento dei server metterà fine a ogni possibilità di accesso. Non si tratta quindi di un semplice stop agli aggiornamenti o ai nuovi contenuti, ma di una chiusura completa che renderà il gioco inutilizzabile.

C’è ancora parecchio tempo prima che arrivi quel momento, e chi è affezionato a Pokémon Unite potrà godersi gli ultimi mesi con calma. Il conto alla rovescia però è partito, e la data è stata comunicata in modo esplicito proprio per evitare sorprese ai giocatori che lo frequentano ancora su Switch o sul proprio telefono.

Un addio che si poteva intuire

A dire il vero qualche indizio era emerso già da tempo. Durante l’estate era stato annunciato che il titolo non avrebbe fatto parte dei Mondiali Pokémon del prossimo anno, una scelta che aveva lasciato pensare a un futuro tutt’altro che roseo. Per molti osservatori quella esclusione rappresentava un segnale abbastanza chiaro, e l’annuncio arrivato in queste ore ha semplicemente trasformato i sospetti in una certezza.

Anche la scelta della data non è affatto casuale. Il 22 marzo è stato individuato per permettere lo svolgimento regolare del torneo Pokémon UNITE Aeos Crown 2027, che rappresenterà di fatto l’ultimo grande appuntamento competitivo legato al gioco. Le finali della competizione si terranno infatti il giorno prima dello spegnimento, cioè il 21 marzo 2027.

Una coincidenza che ha anche un sapore curioso, visto che le finali del torneo finiranno per coincidere praticamente con il finale dell’intero gioco. Più finali di così, verrebbe da dire. I giocatori impegnati nella competizione avranno dunque l’occasione di chiudere la propria esperienza con un ultimo evento importante, e appena ventiquattro ore dopo i server di Pokémon Unite verranno spenti per sempre.

Fonte: TecnoAndroid