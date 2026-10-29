Antimateria, un positrone intrappolato per mesi alla Northwestern

Un singolo positrone è rimasto intrappolato per mesi all’interno di una trappola elettromagnetica, completamente isolato dalla materia che lo circondava. È questo il cuore del risultato ottenuto da un gruppo di ricercatori della Northwestern University, un traguardo che segna un passo avanti concreto nello studio dell’antimateria e che apre la strada a verifiche molto attese sul Modello Standard, la teoria che descrive le particelle fondamentali e le loro interazioni.

Il lavoro è stato pubblicato su Physical Review Letters, una delle riviste di riferimento nel campo della fisica. Detta così potrebbe sembrare una notizia per addetti ai lavori. In realtà dietro c’è una sfida tecnica tutt’altro che banale, e per capirne la portata conviene fare un passo indietro e chiarire di cosa si sta parlando.

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Perché tenere fermo un positrone è così complicato

Il positrone è l’antiparticella dell’elettrone. Ha la stessa massa ma una carica elettrica opposta, positiva invece che negativa. Fin qui niente di troppo strano. Il problema nasce quando l’antimateria entra in contatto con la materia ordinaria, cioè con tutto quello che ci circonda, dall’aria di un laboratorio alle pareti di un contenitore. In quel momento le due particelle si annullano a vicenda in un processo chiamato annichilazione, che le trasforma in energia.

Ecco perché conservare una particella di antimateria non è affatto come riporre un oggetto in un cassetto. Basta un contatto qualsiasi perché sparisca. L’unico modo per tenerla in vita è sospenderla nel vuoto, lontano da qualunque cosa, usando campi elettrici e magnetici che la mantengano ferma senza mai toccarla. È proprio quello che fa una trappola elettromagnetica, una sorta di gabbia invisibile costruita con le forze anziché con le sbarre.

Riuscire a farlo per qualche istante è già un esercizio delicato. Farlo per mesi, con un solo positrone, significa aver tenuto sotto controllo l’ambiente sperimentale con una precisione notevole e per un periodo lunghissimo, almeno se si ragiona sui tempi tipici di questo genere di esperimenti.

Cosa cambia per lo studio dell’antimateria

Il valore del risultato sta soprattutto nella possibilità di osservare una particella di antimateria con calma, senza la fretta imposta dalla sua fragilità. Avere a disposizione un positrone stabile e isolato vuol dire poterlo studiare a lungo, ripetere le misure e confrontarle con ciò che la teoria prevede.

Ed è qui che entra in gioco il Modello Standard. Si tratta del quadro teorico che finora ha descritto con grande successo il comportamento delle particelle elementari, ma che i fisici continuano a mettere alla prova per capire se regge davvero in ogni situazione. Un positrone intrappolato così a lungo diventa uno strumento ideale per questo tipo di verifiche, perché permette di eseguire test cruciali su una particella di antimateria in condizioni estremamente controllate.

Il gruppo della Northwestern University ha quindi messo a punto qualcosa che va oltre il singolo esperimento. Più che un punto di arrivo, il sistema rappresenta una base su cui costruire nuove misure dedicate proprio alla verifica del Modello Standard attraverso l’antimateria. Quei test, stando a quanto emerge dal lavoro pubblicato su Physical Review Letters, sono già in arrivo.

Fonte: TecnoAndroid