Poison Ivy avrà una serie DC firmata dall’autrice di The Penguin

I DC Studios hanno annunciato ufficialmente una nuova serie TV su Poison Ivy, uno dei nemici più celebri di Batman. A scriverla sarà Lauren LeFranc, la stessa autrice di The Penguin, e la scelta dice già parecchio sulle intenzioni dello studio: affidare un altro villain di Gotham a chi ha appena dimostrato di saper costruire un racconto solido attorno a un cattivo, lasciandolo per una volta al centro della scena.

C’è però un dettaglio che cambia la prospettiva. Lo show dedicato a Poison Ivy sarà indipendente sia dall’universo di Batman sia da quello di The Penguin. Niente collegamenti diretti, quindi, almeno stando a quanto comunicato finora. Una storia che vive di luce propria e che non avrà bisogno di appoggiarsi ad altri titoli per reggersi in piedi.

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Un villain di Gotham di nuovo protagonista

Il precedente è piuttosto incoraggiante. L’ultima volta che un antagonista dell’Uomo Pipistrello ha ottenuto una serie stand alone le cose sono andate decisamente bene, e The Penguin ha mostrato che il pubblico è pronto a seguire anche personaggi lontanissimi dal ruolo dell’eroe. Ora tocca a Poison Ivy provare a ripetere quel risultato, con una scommessa che parte da basi simili ma prende una strada tutta sua.

La logica dietro l’operazione si capisce bene. I cattivi di Batman sono da sempre tra i più amati dei fumetti, con una galleria di figure complesse e spesso più affascinanti dello stesso protagonista. Dare loro uno spazio autonomo significa scavare nelle motivazioni, nelle ossessioni e nelle contraddizioni che di solito restano sullo sfondo quando il riflettore è puntato sul Cavaliere Oscuro. Con The Penguin questo approccio ha funzionato, e i DC Studios sembrano intenzionati a insistere sulla stessa direzione.

Avere di nuovo Lauren LeFranc alla scrittura è una garanzia di continuità sul piano creativo, anche se le due produzioni non saranno legate tra loro. Il tono, lo sguardo sui personaggi e la capacità di rendere credibile un antieroe sono elementi che l’autrice ha già messo alla prova, e che ora potranno essere applicati a una figura molto diversa.

Un personaggio storico con un passato sul grande schermo

Poison Ivy non è certo una sconosciuta per chi segue l’universo DC. Si tratta di un personaggio storico, presente da tempo nelle storie di Gotham e già portato al cinema da Uma Thurman, che ne aveva offerto un’interpretazione rimasta nella memoria di molti spettatori. Proprio questo passato rende il nuovo progetto interessante, perché la serie avrà il compito di ridefinire una figura conosciuta dando però un’identità nuova e slegata da quanto visto finora.

Il fatto che la produzione sia autonoma rispetto al mondo di Batman lascia agli autori una libertà notevole. Senza dover rispettare una continuità già costruita da altri titoli, la storia potrà concentrarsi interamente su Poison Ivy e sul suo punto di vista, senza il peso di incastri narrativi o rimandi obbligati. Una scelta che potrebbe rivelarsi un vantaggio, soprattutto per un personaggio che ha sempre avuto una personalità forte e riconoscibile.

Per il momento l’annuncio si limita a questi elementi essenziali. Sono stati confermati il progetto, il nome di Lauren LeFranc come autrice e la natura indipendente della serie rispetto all’universo di Batman e a The Penguin, mentre non sono stati diffusi dettagli su cast, trama o periodo di uscita della nuova serie TV su Poison Ivy.

Fonte: TecnoAndroid