Leapmotor e l’addio ai tasti fisici: lo schermo divide chi guida

Nell’abitacolo delle auto più recenti sta succedendo qualcosa che non lascia indifferente nessuno: i pulsanti fisici spariscono uno dopo l’altro e al loro posto compaiono monitor sempre più grandi, chiamati a gestire quasi ogni funzione. È una scelta che divide gli automobilisti in modo piuttosto netto. C’è chi apprezza questa impostazione e chi invece la considera insostenibile nella guida di tutti i giorni.

Il caso di Leapmotor rappresenta bene questa tendenza, con una plancia in cui lo schermo diventa il vero centro di comando della vettura. Non si tratta però di un’eccezione. Sono sempre di più i costruttori che imboccano la stessa strada, e la questione che molti si pongono è abbastanza semplice: liberarsi dei tasti tradizionali rende davvero la vita più facile a chi sta al volante oppure la complica?

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Perché a qualcuno piacciono gli schermi al posto dei tasti

Chi guarda con favore a questa evoluzione tende a mettere al primo posto l’estetica. Un cruscotto senza file di interruttori appare più pulito e ordinato, quasi minimalista, e trasmette una sensazione di modernità che per una parte del pubblico conta parecchio. Lo schermo tattile ricorda da vicino lo smartphone che ognuno porta in tasca, quindi per molte persone l’approccio risulta familiare fin dal primo giorno.

Poi c’è il tema della flessibilità. Un’unica superficie digitale può ospitare menu, impostazioni e funzioni diverse senza bisogno di aggiungere componenti sulla plancia. Per chi ama personalizzare ogni dettaglio dell’auto, avere tutto raccolto in un solo punto è un vantaggio concreto. E una volta presa la mano con l’interfaccia, spostarsi tra le varie schermate diventa un gesto abituale, quasi automatico.

Chi invece li trova insostenibili alla guida

Dall’altra parte della barricata le obiezioni non mancano, e riguardano soprattutto l’uso quotidiano. Con i comandi fisici bastava allungare la mano per regolare il volume o la temperatura senza staccare gli occhi dalla strada. Le dita trovavano la manopola da sole, grazie alla memoria dei gesti ripetuti mille volte. Su un display questo non succede allo stesso modo, perché una superficie liscia non offre alcun riferimento al tatto e costringe a guardare dove si sta premendo.

È proprio qui che nasce il fastidio di molti automobilisti. Operazioni che un tempo richiedevano un solo movimento ora possono passare attraverso più tocchi e più schermate, magari mentre l’auto è in movimento. Per chi percorre ogni giorno le stesse strade, tra traffico e manovre continue, quella che sulla carta sembra una soluzione elegante finisce per trasformarsi in una piccola fatica ricorrente. Ed è comprensibile che una parte del pubblico rimpianga la semplicità dei vecchi pulsanti fisici.

Una scelta che continua a dividere

Il dibattito attorno ai monitor che prendono il posto dei tasti non accenna a placarsi, anche perché tocca un aspetto molto personale del rapporto con l’auto. Ognuno guida a modo suo, con abitudini e priorità differenti, e la stessa plancia può sembrare a qualcuno un passo avanti e a qualcun altro un ostacolo. Il quadro, almeno per ora, resta quello di un pubblico spaccato a metà sulla scomparsa dei comandi fisici: ad alcuni questi schermi piacciono, altri li trovano insostenibili nella guida di tutti i giorni.

Fonte: TecnoAndroid