Poco X8 Pro, nuova certificazione conferma che sarà un re-branded

Sembra che il debutto ufficiale del prossimo smartphone del produttore tech Poco sia pressoché imminente. Ci stiamo riferendo al prossimo Poco X8 Pro. Quest’ultimo ha ricevuto diverse certificazioni di rilievo, ma ora se ne è aggiunta un’altra che non fa che indicare ancora di più il suo imminente arrivo sul mercato.

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Poco X8 Pro sta per arrivare, eccolo in una nuova certificazione di rilievo

In queste ultime ore il prossimo smartphone di casa Poco ha ricevuto un’altra importante certificazione. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Poco X8 Pro. Quest’ultimo, in particolare, è stato certificato dall’ente indonesiano SDPPI con il numero di modello 2511FPC34G. Per il momento, non è stato ancora confermato effettivamente il mome con cui sarà annunciato questo device.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, il nuovo device di casa Poco potrebbe arrivare sul mercato come una versione re-branded di un altro smartphone a marchio Redmi, in particolare di Redmi Turbo 5. Quest’ultimo dovrebbe essere presentato in veste ufficiale per il mercato cinese nelle corso delle prossime settimane.

Stando ai rumors e ai leaks che sono emersi fino ad ora in rete, il nuovo Poco X8 Pro potrebbe essere dotato di un display con tecnologia OLED di tipo LTPS con una risoluzione massima pari a 1,5K. Per quanto riguarda le prestazioni, si parla della possibile presenza di un potente soc di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8500. Dal punto di vista dell’autonomia, invece, sembra che a bordo sarà presente una batteria con una capienza pari a 6.500 mAh. Non dovrebbe inoltre mancare il supporto alla ricarica rapida fino a 100 W. Sul fronte del software, poi, a bordo dovrebbe essere installata l’ultima versione del software di casa Google, ovvero Android 16. L’interfaccia utente dovrebbe essere infine personalizzata dall’azienda, ovvero la nuova HyperOS 3.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli su questo nuovo smartphone a marchio Poco.