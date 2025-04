Truffa e problemi: il nuovo tentativo di phishing va a segno e frega gli italiani

La truffa è nell’aria anche questa volta e si nasconde in un messaggio che apparentemente sembrerebbe provenire da Amplifon ma non è così. È l’ennesimo tentativo di phishing che vuole in ogni modo fregarvi.

Per questo motivo, quando ricevete un’e-mail che sembra arrivare anche da un’azienda famosa, fate tutti i controlli incrociati del caso confrontando anche l’indirizzo e-mail con quello reale. È proprio quello infatti il carattere discriminante in quanto l’indirizzo di posta elettronica molto spesso non coincide.

La truffa è quella qui in basso: purtroppo è stato usato il buon nome di Amplifon

Dando uno sguardo al messaggio in basso sembrerà effettivamente di avere a che fare con Amplifon, ma non è così e ve lo assicuriamo. Controllando l’indirizzo e-mail mittente, non si tratta della celebre azienda che ridona l’udito alle persone. Ecco il testo al quale dovete stare attenti:

“Ti è mai capitato di avvertire un ronzio nelle orecchie? Potrebbe trattarsi di acufene, un disturbo uditivo che interessa milioni di persone, manifestandosi soprattutto nella fascia d’età tra i 45 e i 75 anni. Si presenta come un rumore nelle orecchie: un fischio o un ronzio non riconducibile a suoni esterni. L’acufene può avere un impatto significativo sulla qualità della vita, è quindi fondamentale riconoscerlo e affrontarlo tempestivamente.

Quali sono le cause?

Esposizione prolungata a rumori forti

Invecchiamento naturale dell’udito

Stress o problemi di circolazione

Perché è importante la prevenzione?

Anche per l’udito, individuare precocemente i sintomi di un disturbo consente di adottare le migliori soluzioni per alleviarlo. Per questo, è importante sottoporsi a controlli regolari che Amplifon mette a sua disposizione gratuitamente e senza alcun impegno, eseguiti da professionisti esperti dotati di tecnologie all’avanguardia. Se il tuo medico ti diagnosticherà un acufene, Amplifon potrà offrirti apparecchi dotati di una specifica funzione di mascheramento per alleviare il fastidio.

Cosa aspetti? Prenota un appuntamento per un test gratuito e senza impegno.

PRENOTA UN APPUNTAMENTO“.