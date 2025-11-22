POCO Pad M1: un leak ci svela praticamente tutto quanto

Recenti voci di corridoio hanno annunciato l’arrivo di un nuovo tablet da parte di POCO per poi essere confermate dal suo esordio su Geekbench che, come di consueto ci ha mostrato le prestazioni in termini di calcolo del tablet della nota azienda, a distanza di un po’ di tempo un recente leak trapelato online ci mostra delle immagini del tablet, permettendoci di vedere con i nostri occhi in modo completo come quest’ultimo sarà e le colorazioni, diamo insieme un’occhiata.

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Il tablet

Come potete vedere da soli le immagini ci mostrano un tablet disponibile in due varianti di colore di cui una tendente al blu mentre l’altra tendente al nero, il tablet avrà delle cornici presenti ma non esagerate e godrà di un modulo fotocamera posteriore doppio da otto Mpxl, per il resto sappiamo che il dispositivo sarà animato da un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, che muoverà gli elementi tra cui un display da IPS da 12,1 pollici e risoluzione 1.600 x 2.560 pixel e un refresh rate a 120 Hz.

Per il resto avremo una memoria integrata pari a 8 GB di RAM con 256 GB di storage, la presenza del jack da 3,5 per le cuffie, il tutto energizzare da una batteria da 12.000 mA con il supporto alla ricarica rapida a 33 W, il software a bordo sarà l’interfaccia HyperOS 2 basata su Android 14.

Come potete capire voi stessi, le caratteristiche tecniche parlano di un dispositivo medio di gamma del quale però non sappiamo ancora la fascia di prezzo, quest’ultima sicuramente giocherà un ruolo importante sebbene servirà attendere anche per capire se l’azienda deciderà di lanciarlo sul mercato globale o si limiterà al solo mercato cinese, indubbiamente si tratta di un dispositivo senza troppe pretese ma che molto probabilmente consentirà di svolgere qualsiasi attività senza nessun tipo di impuntamento, non rimane che attendere le prossime settimane per vedere se l’azienda rilascerà delle note ufficiali.