Poco M8 e M8 Pro: ecco cosa è emerso dai nuovi render

Il 2026 di Poco si aprirà con una novità per la fascia media. Si tratta del debutto della serie Poco M8, composta dai modelli Poco M8 e Poco M8 Pro. Il lancio è atteso per gennaio 2026, ma nel frattempo una fuga di notizie dettagliata ha già delineato il profilo completo dei dispositivi. Secondo quanto emerso da un report approfondito, i nuovi smartphone nascono come evoluzioni destinate al mercato globale dei recenti Redmi Note 15 e Note 15 Pro+. È importante sottolineare che non si tratta di semplici rinominazioni. Poco ha introdotto interventi mirati su componenti chiave e comparto fotografico per adattare l’offerta a un pubblico più ampio.

Poco si prepara alla nuova serie M8

Il modello più avanzato, Poco M8 Pro, punta in alto grazie a un pannello OLED da 6,83 pollici. Con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120Hz. Le prestazioni sono affidate allo Snapdragon 7s Gen 4. Abbinato a configurazioni che arrivano fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. A colpire è soprattutto l’autonomia, garantita da una batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 100 W. Mentre la certificazione IP68 offre resistenza ad acqua e polvere.

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Sul piano estetico, i render ufficiali mostrano colorazioni nero, blu e argento. Con quest’ultima variante caratterizzata da una finitura bitonale e bordi neri a contrasto. Una scelta che distingue i nuovi Poco dai modelli Redmi riguarda il comparto fotografico. Il Poco M8 Pro adotterà un sensore principale da 50 MP, rinunciando ai 200 MP del Redmi Note 15 Pro+. Ciò mantenendo l’ultra-grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 32 MP.

Il Poco M8 si posiziona un gradino più in basso, senza rinunciare a caratteristiche solide. Il dispositivo monta un display OLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD+ e 120Hz. Alla base c’è lo Snapdragon 6 Gen 3. La batteria da 5.520 mAh supporta la ricarica a 45 W. Mentre la protezione è garantita alla certificazione IP65. In tal caso, la memoria sarà disponibile in un’unica configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.