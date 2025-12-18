PlayStation presenta il suo esclusivo orologio

Nel panorama degli oggetti celebrativi legati al mondo dei videogiochi, il trentesimo anniversario della prima PlayStation diventa l’occasione per una proposta allettante. L’iniziativa prende forma attraverso un orologio pensato come pezzo da collezione. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Anicorn e PlayStation, con l’obiettivo di tradurre l’identità visiva della prima console Sony in un accessorio capace di vivere anche fuori del contesto videoludico. L’orologio non si limita a richiamare la PlayStation sul piano simbolico, ma incorpora riferimenti diretti al suo linguaggio estetico. Il quadrante rappresenta uno degli elementi più riconoscibili del progetto. La scelta cromatica riprende la tonalità grigia della PS1, mentre l’impostazione grafica rinuncia ai numeri tradizionali per adottare i quattro simboli storici del controller: croce, quadrato, cerchio e triangolo. Lo stesso principio viene esteso al cinturino, sul quale i simboli sono ripetuti in sequenza continua.

Ecco il nuovo orologio ispirato alla prima PlayStation

Le specifiche tecniche complete non sono ancora state rese pubbliche e verranno comunicate il 18 dicembre 2025. Tra i dettagli noti ci sono i dettagli relativi alla confezione. Quest’ultima segue un’impostazione sobria, ma include accessori che ampliano il valore simbolico dell’orologio. È presente una toppa dedicata al logo PlayStation, pensata come elemento distintivo per i collezionisti. All’interno della scatola trova spazio anche una riproduzione in scala 1:1 della memory card originale della PlayStation, utilizzata come supporto per indicare il numero progressivo di ciascun esemplare. La produzione è limitata a 300 unità, tutte numerate. Una scelta che definisce il posizionamento dell’orologio all’interno del mercato degli accessori da collezione.

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Il prezzo di vendita di tale dispositivo è di 768 dollari, una cifra che colloca l’orologio in una fascia premium. Il valore dell’oggetto non risiede nella funzione pratica, quanto nella sua capacità di condensare trent’anni di storia videoludica in una forma tangibile. Con tale progetto, un’icona dell’intrattenimento elettronico si trasforma in un accessorio destinato a chi considera il design, la memoria storica e il collezionismo elementi centrali dell’esperienza personale.