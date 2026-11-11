PlayStation 6, per Shawn Layden conta il prezzo più della potenza

Quando si parla di PlayStation 6 la tentazione di concentrarsi sulla potenza è fortissima, eppure secondo Shawn Layden, ex boss di PlayStation, la vera svolta della prossima generazione non passerà dai numeri della scheda tecnica ma da qualcosa di molto più concreto: il ritorno a prezzi accessibili. Quanta RAM avrà la nuova console, quanti TB di archiviazione SSD ultra veloce troveranno posto al suo interno, quali tecnologie inedite sosterranno le ambizioni della next gen? Sono domande più che legittime ogni volta che si guarda a un cambio generazionale. Per Layden però rischiano di essere quasi superflue e di allontanare l’attenzione da ciò che dovrebbe davvero segnare il passaggio a una nuova era.

Il salto prestazionale conta sempre meno

Il tema è emerso durante la partecipazione di Layden al podcast The Trophy Room, dove l’ex dirigente ha messo in fila un ragionamento piuttosto chiaro. L’incremento prestazionale che separa una generazione dall’altra sta diventando sempre più marginale. Oggi, a suo avviso, rappresenta più che altro un argomento di discussione (quasi sterile) tra gli appassionati del dettaglio tecnico, molto meno un bisogno reale per dare vita a esperienze davvero nuove.

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È proprio da qui che nasce la necessità di cambiare prospettiva. Se la differenza percepita tra una console e la sua erede si assottiglia, puntare tutto sulla forza bruta dell’hardware rischia di non bastare più a convincere il pubblico. Layden sostiene infatti che le capacità computazionali delle macchine attuali siano ancora ampiamente soddisfacenti. In altre parole l’hardware di oggi ha ancora parecchio da offrire e non sembra esserci una corsa obbligata verso specifiche sempre più spinte per far crescere il medium.

Un punto di vista che suona quasi controcorrente in un settore abituato a misurare il progresso in teraflop, gigabyte e velocità di caricamento. Ma che, a guardarlo bene, tocca una questione molto sentita da chi gioca, ovvero quanto costa entrare nella nuova generazione.

Meglio una PlayStation 5 economica che una PlayStation 6 costosissima

La proposta di Layden è tanto semplice quanto provocatoria. Il vero passaggio alla next gen, secondo lui, avrebbe un impatto maggiore se Sony riuscisse a portare sul mercato una PlayStation 5 a EUR 269, cioè circa 260 euro, piuttosto che lanciare una PlayStation 6 a EUR 1.075, una cifra che si aggira intorno ai 1.030 euro. Il ragionamento ruota tutto attorno all’accessibilità: rendere la tecnologia esistente alla portata di molte più persone potrebbe valere più di qualsiasi balzo tecnico.

L’ex boss descrive questa eventualità come qualcosa che l’azienda non ha mai fatto prima. E in effetti il momento storico sembrerebbe adatto a un approccio di questo tipo, con console che già garantiscono prestazioni solide e un pubblico sempre più attento alla spesa.

Detto questo, l’idea è destinata con ogni probabilità a rimanere un desiderio personale di Layden. La casa giapponese sta infatti seguendo una strada decisamente più tradizionale per la sua prossima console, fatta di maggior potenza e di prezzi che con buona probabilità si riveleranno proibitivi per una parte consistente dei giocatori. Una direzione che va esattamente nel senso opposto rispetto a quello indicato dall’ex dirigente, convinto che per PlayStation 6 la priorità non dovrebbe essere spingere ancora più in alto l’asticella tecnica ma abbassare quella del prezzo.

Fonte: TecnoAndroid