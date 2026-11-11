Spotify AI DJ: nove nuove voci e un tasto per farlo parlare meno

Spotify ha ampliato le opzioni di personalizzazione del suo AI DJ, la funzione che accompagna l’ascolto alternando musica e commenti parlati. Da oggi gli abbonati possono scegliere tra diverse voci e personalità e decidere quanto il conduttore virtuale debba intervenire tra un brano e l’altro. È una novità pensata per chi apprezza i suggerimenti ma non sempre ha voglia di sentire qualcuno chiacchierare mentre si gode una playlist.

Per chi non conosce ancora lo strumento, l’azienda lo descrive come un mix personalizzato di musica e commento che aiuta a scoprire nuovi brani preferiti e a entrare in sintonia con gli artisti più amati. Il sistema si basa sulla cronologia di ascolto e mette insieme le tracce del cuore, canzoni che non si sentivano da anni e uscite recenti, così da rendere l’esperienza sempre fresca e mai ripetitiva.

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Spotify AI DJ: dalle prime lingue alle nuove voci del DJ

La versione interattiva del DJ è arrivata a maggio 2025 e poco tempo dopo si è aperta anche agli utenti di lingua spagnola. Lo scorso maggio Spotify ha poi esteso la disponibilità della funzione a oltre 75 Paesi, aggiungendo il supporto a francese, tedesco, italiano e portoghese brasiliano. Un percorso graduale che ha portato il servizio a un pubblico molto più ampio rispetto al debutto.

Ora il passo successivo riguarda proprio il carattere dell’assistente musicale. Gli utenti Spotify Premium che si trovano nei mercati in cui la funzione è attiva possono scegliere da una selezione ampliata di voci in inglese e spagnolo. Le aggiunte sono nove in tutto: sette opzioni in inglese con accenti britannico, americano, irlandese, australiano e indiano, più due nuove voci in spagnolo.

L’altra novità è un interruttore dedicato ai commenti. Attivandolo, le interruzioni del DJ si riducono a brevi segnali di conferma all’avvio di una sessione oppure quando si richiede musica diversa. In pratica la presenza del conduttore resta, ma parla molto meno tra un gruppo di canzoni e il successivo, lasciando più spazio alla musica vera e propria.

Le nove personalità scelte da Spotify

Ogni voce ha un nome e un temperamento preciso, descritto dalla stessa azienda. Per gli Stati Uniti le opzioni sono tre. Casey ha un’energia rilassata e calorosa, con una cadenza un po’ strascicata. Tess è diretta ma accogliente, ha un pizzico di grinta e l’aria di chi è sempre informata su tutto. Lane invece parla con un accento del Sud e porta con sé un’energia più giovane e positiva.

Dall’Australia arriva Sam, socievole e divertente, uno che preferisce non prendere le cose troppo sul serio. Nell rappresenta il Regno Unito con un tono pacato, ritmi più lenti e una conoscenza musicale profonda. Declan, la voce irlandese, è schietto e appassionato, con un lato da vero fanatico della musica. Nisha, dall’India, si presenta accogliente e con un’energia contagiosa.

Le due voci in spagnolo hanno entrambe un’impronta messicana. Nico è alla mano, presente e sempre vicino a chi ascolta, mentre Fabi è arguta, cordiale e sempre un passo avanti. Per dare un’idea concreta di come suonano, Spotify ha pubblicato sui propri profili social un carosello con brevi anteprime audio di ciascuna delle nuove voci del DJ.

Fonte: TecnoAndroid