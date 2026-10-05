PlayStation 6, indizio sulla GPU nei driver AMD: spunta ATLite3

Dentro gli ultimi driver AMD Adrenalin, nella versione 26.9.2, sono comparsi alcuni riferimenti che secondo diversi esperti riguarderebbero la GPU di PlayStation 6. Tutto ruota attorno a un nome in codice, ATLite3, e a collegarlo alla futura console di Sony è stato Kepler_L2, leaker molto noto e considerato tra i più preparati del settore. Il suo ragionamento si basa su due elementi abbastanza semplici: l’assonanza con la sigla del chip grafico attuale e la coerenza con le convenzioni che AMD adotta da tempo per battezzare i propri progetti.

Il punto di partenza è proprio la macchina oggi sul mercato. Secondo Kepler la GPU di PS5 viene identificata internamente come “Navi10Lite”, perché si tratterebbe di una variante della Navi 10. Seguendo la stessa logica, ATLite3 sarebbe una derivazione di Alpha Trion, uno dei nomi in codice scelti da AMD per le schede di nuova generazione basate su architettura RDNA5. Nomi che, per la cronaca, arrivano direttamente dall’universo dei Transformers.

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Un indizio interessante ma da maneggiare con cautela

Il filo del discorso regge, almeno nelle linee generali. C’è però un aspetto da tenere bene a mente perché molti di questi codename non vengono mai resi pubblici in modo ufficiale e così finisce per crearsi parecchia imprecisione, con qualche complicazione di troppo. Basta un esempio per capire quanto il terreno sia scivoloso. Navi 10 è una GPU della famiglia Radeon RX 5000 costruita su architettura RDNA1, mentre il processore grafico di PS5 è notoriamente basato su RDNA2.

Non finisce qui. Altre fonti attribuiscono al chip della console il nome “Navi12Lite” e non Navi10Lite, ma anche in questo caso si parla di una GPU nata su RDNA1. Orientarsi tra sigle, varianti e architetture diventa quindi davvero complicato e confondersi è un attimo. Per questo motivo le indiscrezioni su PlayStation 6 vanno prese con un po’ di sano scetticismo, senza considerarle verità già scolpite nella pietra.

Compute Unit, memoria e i 40 TFLOPS di Orion

Entrando nel merito delle specifiche, la versione standard di Alpha Trion (quindi non la variante Lite) dovrebbe arrivare con 48 Compute Unit e una dotazione di memoria compresa tra 16 e 24 GB di VRAM LPDDR5X. È plausibile che questo chip venga lanciato all’interno della famiglia Radeon RX 10000, destinata al mercato delle schede video tradizionali.

La declinazione pensata per la nuova console Sony dovrebbe invece posizionarsi in una fascia più contenuta, tra 30 e 40 unità di calcolo. Tra le diverse ipotesi quella dei 36 CU viene considerata una delle più credibili. Sono stime che si incastrano piuttosto bene con altre voci circolate nei mesi scorsi, secondo le quali l’APU Orion, ovvero il chip che Sony e AMD stanno sviluppando insieme per la prossima PlayStation, sarebbe capace di toccare circa 40 TFLOPS di potenza di calcolo teorica.

Le stesse fonti aggiungono un dettaglio non da poco sullo stato di avanzamento dei lavori. Il progetto avrebbe infatti già superato la fase di tape out, il passaggio in cui il design del chip viene considerato definitivo e spedito alle fonderie per produrre i primi esemplari di prova. Con ogni probabilità sarà TSMC a occuparsi della realizzazione di questi campioni destinati alla futura PlayStation 6.

Fonte: TecnoAndroid