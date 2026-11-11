PlayStation 5 con GTA 6 da TIM: preordini e rate da 4,67 euro

A partire da oggi, 10 novembre 2026, i clienti TIM possono preordinare i nuovi bundle PlayStation 5 con GTA 6 e pagarli comodamente a rate con TIMFin. L’operatore ha infatti messo in vendita la PlayStation 5 Slim in Edizione Digitale abbinata a Grand Theft Auto VI, il nuovo titolo di Rockstar Games, con consegne che partiranno dal 19 novembre 2026, cioè dal giorno in cui il gioco sarà ufficialmente disponibile.

Le proposte sono due. La prima comprende la PlayStation 5 Slim in Edizione Digitale da 825GB, un secondo controller DualSense Wireless e GTA 6. La seconda invece è pensata per chi la console ce l’ha già e vuole semplicemente un controller DualSense Wireless aggiuntivo da affiancare al gioco. Sul sito dell’operatore, almeno per il momento, compare soltanto il pacchetto con console e secondo controller, mentre l’altra opzione va cercata altrove.

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Per il lancio TIM ha previsto delle promo dedicate che resteranno valide anche durante il periodo del Black Friday 2026, con rate uguali per tutti i clienti. Le offerte saranno attive fino al 1° dicembre 2026, salvo esaurimento scorte o eventuali modifiche. Come di consueto il pagamento passa dal finanziamento TIMFin, che di solito prevede rateizzazioni da 24 o 30 mesi a tasso zero. Dal 14 luglio 2026 nei negozi è disponibile anche la formula TIMFin Value+, con 36 mesi e tasso agevolato.

Quanto costano i bundle PS5 con GTA 6

Entrando nei numeri, il bundle PS5 con GTA 6 che include console, secondo DualSense e gioco in versione digitale costa 25 euro al mese per 30 mesi con il finanziamento standard. Nei punti vendita lo stesso pacchetto si può prendere con TIMFin Value+ a 23,33 euro al mese per 36 mesi. Decisamente più leggero il conto per il bundle con il solo controller e GTA 6, che si ferma a 4,67 euro al mese per 36 mesi, sempre con la formula Value+.

Va ricordato che l’Edizione Digitale della console arriva senza lettore Blu ray. Chi volesse comunque far girare i dischi può acquistare il lettore separatamente da TIM, oggi a 3 euro al mese per 30 mesi. Sul sito dell’operatore viene anche precisato che da gennaio 2028 i nuovi giochi PlayStation saranno venduti sul PlayStation Store e nei negozi esclusivamente in formato digitale. I titoli su disco usciti prima di quella data continueranno però a funzionare senza problemi.

Vincoli, metodi di pagamento e opzione TIM Club

Sul fronte dei vincoli contrattuali, per i clienti di rete mobile valgono le stesse regole dell’acquisto di uno smartphone, con una permanenza di 24 mesi. Per chi ha una linea fissa invece non c’è alcun obbligo. In negozio si può pagare con carta di credito o di debito sia su fisso che su mobile, oppure con conto corrente ma soltanto su mobile e per finanziamenti con anticipo una tantum. Online vengono accettate le carte di credito Visa, Mastercard, Maestro e American Express intestate a residenti in Area SEPA, mentre carte di debito e IBAN sono ammessi solo per prodotti sotto i 330 euro. Tutti gli acquisti sul sito godono di spedizione gratuita e garanzia di 24 mesi.

Dal 10 giugno 2024 la forza vendita propone ai clienti mobile anche l’opzione TIM Club, che regala fino a 3 mesi gratis su alcuni servizi e sblocca promo legate al prodotto acquistato a rate. Dal 31 agosto 2026 costa 19,99 euro una tantum, ma sul sito TIM e sull’app MyTIM è disponibile la versione TIM Club Promo, del tutto gratuita. Dal 12 novembre 2025 l’opzione è aperta anche ai clienti di rete fissa, a 14,99 euro una tantum e con promozioni differenti.

Le offerte TIMFin si attivano solo dopo l’approvazione del finanziamento, quindi conviene leggere con attenzione tutte le condizioni prima di firmare. Se la linea TIM o l’offerta dati collegata, quando richiesta, viene cessata, il finanziamento diventa oneroso e il cliente deve pagare interessi e rata finale. Nei negozi, anche quando non è obbligatoria, viene spesso consigliata l’attivazione di un’opzione dati sulla linea mobile. Mantenendo attiva la linea, e l’eventuale offerta dati richiesta, il final ticket viene pagato da TIM fino alla scadenza, e per il finanziamento non è previsto alcun costo di attivazione.

Fonte: TecnoAndroid