Numerazione canali Sky aggiornata: la mappa di novembre 2026

La numerazione dei canali Sky è stata aggiornata all’inizio di novembre 2026, proprio mentre in tutta Italia sono in corso i lavori di riorganizzazione delle frequenze del digitale terrestre. Gli abbonati alla piattaforma satellitare trovano quindi una mappa dei canali rivista, che parte come sempre dal 100 occupato da Sky TG24 e arriva fino alle emittenti radiofoniche con numerazione a quattro cifre.

Nella parte alta della lista, quella più frequentata ogni giorno, la sequenza resta piuttosto lineare. Dal 101 al 103 si trovano Rai 1, Rai 2 e Rai 3 in alta definizione via satellite, seguite da Rete4 HD al 104, Canale5 HD al 105, Italia1 HD al 106 e LA7 HD al 107. Poi tocca a Sky Uno al 108 e Sky Uno + al 109, con Sky Cinema Uno al 110, Sky Atlantic al 111, Sky Serie al 112 e Sky Investigation al 113. Completano il gruppo Sky Collection al 114, Sky Crime al 115, History HD al 116, Sky Documentaries al 117, Sky Adventure al 118, Sky Nature al 119, Sky Arte al 120 e Sky Classica al 121.

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Scorrendo verso il basso compaiono Discovery Italy HD al 123, TV8 HD al 125 e cielo al 126, insieme a Comedy Central al 129, MTV HD al 131 e Gambero Rosso HD al 133. Più avanti TV8 HD si ripresenta al 148, mentre Nove HD sta al 149 e 20Mediaset HD al 151. Seguono cielo al 156, TV2000 HD al 157, 27Twentyseven HD al 158, La5 HD al 159, Realtime Italy HD al 160 e LA7 Cinema al 161. Chiudono la fascia Mediaset Extra HD al 163, Giallo HD al 167, TOPcrime HD al 168, DMAX al 170, Mediaset Italia2 HD al 175 e Class TV Moda al 180.

Sport e cinema nei blocchi 200 e 300

Il pacchetto Sky Sport si apre con Sky Sport24 al 200 e prosegue con Sky Sport Uno al 201, Sky Sport Calcio al 202, Sky Sport Tennis al 203 e Sky Sport Arena al 204. Al 205 c’è il basket, al 206 Sky Sport Max, al 207 la F1, al 208 la MotoGP e al 209 il golf, poi Sky Sport Legend al 210 e Sky Sport Mix al 211. SuperTennis HD occupa il 212, Sky Sport 4K il 213, mentre DAZN 1 e DAZN 2 si trovano rispettivamente al 214 e al 215. Nella stessa area sono presenti EQUtv al 220, Horse TV HD al 221, BIKE al 222, Rai Sport al 227, ACISPORT TV al 228, Milan TV al 230 e Inter TV al 232, oltre ai due canali di Caccia e Pesca al 235 e al 236. Più in là tornano Sky Sport24 al 239 e Sky Sport Uno al 240, con Sky Sport Info al 248 e i canali Sky Sport numerati dal 251 al 259.

Per gli appassionati di film l’offerta Sky Cinema va dal 301 di Sky Cinema Uno al 310 di Sky Cinema Uno +24. In mezzo trovano posto Stories, Collection, Family, Action, Suspense, Romance, Drama e Comedy, in questo ordine. Fuori dal marchio Sky ci sono Iris HD al 325 e Cine34 HD al 327.

Documentari, informazione, bambini e radio

Il blocco 400 raccoglie i canali tematici dedicati a cultura e intrattenimento. Sky Arte apre al 400, poi Sky Documentaries al 402, Sky Nature al 404, Sky Crime al 405, Sky Adventure al 407 e History HD al 409. Seguono Discovery Italy HD al 410, Gambero Rosso HD al 415, Focus HD al 416, Food Network Italy HD al 417, HGTV Italy HD al 418 e Discovery Turbo Italy al 419.

L’informazione parte dal 500 con Sky TG24, affiancato da TG24PrimoPiano al 501, Sky Meteo24 al 502 e Sky Sport24 al 503. Ci sono poi Class CNBC al 507, Rai News 24 al 508, TGCOM24 HD al 509, Euronews Italian al 521, Sky News al 522, Camera Deputati al 524 e Senato al 525. Non mancano le testate internazionali come CNN Intl. al 526, CNBC HD al 528, Bloomberg al 529, Al Jazeera English HD al 532, DW English HD al 543 e BBC Arabic HD al 562. Per i più piccoli la fascia 600 propone DeAKids al 601, Nick Jr al 602, Nickelodeon al 603, Disney Jr. al 604, DeAJunior al 605, Cartoon Network HD al 606, Boomerang al 607 e Super! al 625.

Le radio visive stanno nel blocco 700, da Deejay TV al 714 a Radio Monte Carlo al 716, passando per RTL 102.5 HD al 736 e Radiofreccia HD al 738. Dal 739 al 755 si ascoltano invece le emittenti audio, da Deejay e Capital fino a Radio Vaticana Europa. La fascia 800 ospita Rai Storia al 805, Rai Gulp al 807 e diverse realtà locali come Videolina al 819, Telesardegna al 822 e TVA Vicenza al 832, mentre Canale Italia 83 e Canale Italia 84 si trovano al 913 e al 937. Le radio Rai partono dall’8820 con Rai Radio 1 e la lista termina all’8892 con Swiss Pop.

Fonte: TecnoAndroid