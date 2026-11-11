Golden Joystick Awards 2026: orario e dove vedere la diretta

I Golden Joystick Awards 2026 sono pronti ad andare in scena mercoledì 11 novembre, e seguirli sarà davvero semplice grazie a una diretta streaming distribuita su un numero enorme di piattaforme. Si tratta della cerimonia di premiazione dedicata ai videogiochi più longeva al mondo, arrivata quest’anno alla sua 44ª edizione. Un traguardo che pochi eventi del settore possono vantare e che rende l’appuntamento uno dei più attesi della stagione da appassionati e addetti ai lavori.

Lo show partirà alle 19:00 ora italiana, che corrispondono alle 18:00 nel Regno Unito, alle 13:00 sulla costa orientale degli Stati Uniti e alle 10:00 su quella occidentale. Chi vuole godersi la serata dall’inizio alla fine non dovrà quindi fare le ore piccole, visto che l’orario cade comodamente nel tardo pomeriggio europeo.

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Golden Joystick Awards 2026: chi conduce la serata e dove vederla

A guidare la cerimonia ci sarà Alix Wilton Regan, che per l’occasione mette momentaneamente da parte il ruolo di Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Accanto a lei salirà sul palco una nutrita squadra di presentatori ospiti provenienti da ogni angolo dell’industria videoludica, a conferma del respiro internazionale che l’evento ha costruito nel corso degli anni.

Sul fronte della visione le opzioni non mancano di certo. La trasmissione sarà disponibile in diretta su YouTube, Twitch, Steam, TikTok e X, ma anche attraverso i canali di Future Games Show, PC Gamer, WhatCulture Gaming, IGN, Ginx TV, eClutch, Niconico, Kuaishou e Bilibili. Una copertura così ampia permette praticamente a chiunque di trovare il proprio canale preferito, che si tratti di una piattaforma occidentale o di uno dei grandi servizi asiatici. Basta scegliere dove collegarsi e il gioco è fatto.

I riconoscimenti verranno assegnati in 25 categorie complessive. Di queste ben 22 sono state decise dal pubblico, che ha potuto esprimere le proprie preferenze attraverso le votazioni aperte negli ultimi due mesi. La serata raggiungerà il suo culmine con la consegna del premio più prestigioso di tutti, l’Ultimate Game of the Year, il titolo che ogni sviluppatore spera di portarsi a casa.

I giochi in corsa per i premi

La lista dei candidati di quest’anno è piuttosto ricca e promette una competizione serrata. Tra i nomi più attesi spiccano 007: First Light, Resident Evil Requiem, Crimson Desert, Saros e The Blood of Dawnwalker, tutti con buone possibilità di uscire dalla serata con qualche trofeo tra le mani. E l’elenco non si ferma qui, perché le nomination coinvolgono molti altri titoli di peso.

A rendere interessante questa edizione dei Golden Joystick Awards è anche lo spazio riservato alle produzioni che non appartengono alla fascia dei cosiddetti tripla A. Valheim, Mewgenics e Meccha Chameleon, per esempio, compaiono in più categorie e potrebbero riservare qualche sorpresa rispetto ai colossi con budget milionari. Un equilibrio che rispecchia bene la varietà del panorama videoludico attuale, dove progetti più piccoli riescono spesso a conquistare il cuore dei giocatori quanto le grandi saghe.

L’elenco completo delle nomination è già consultabile in vista dello show, così da arrivare preparati all’appuntamento e farsi un’idea dei possibili vincitori. Per scoprire chi trionferà davvero nelle varie categorie e chi si aggiudicherà l’ambito Ultimate Game of the Year bisognerà però sintonizzarsi sulla diretta di mercoledì 11 novembre a partire dalle 19:00.

Fonte: TecnoAndroid