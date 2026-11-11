ECOVACS T90 PRO OMNI a 399€ su Amazon: 30.000 Pa e sconto del 53%

Chi cerca un robot aspirapolvere lavapavimenti in grado di gestire case ampie e la presenza di animali domestici ha ora un motivo in più per considerare ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit, proposto su Amazon a 399€ invece di 849€. Si tratta di uno sconto del 53% che porta un modello di fascia alta a un prezzo decisamente più abbordabile, con un risparmio di 450€ rispetto al listino.

Sulla carta le credenziali ci sono tutte. Si parte da un sistema di aspirazione da 30.000 Pa, si passa per un rullo lavapavimenti di terza generazione e si arriva a una stazione che sbriga quasi ogni operazione di manutenzione in autonomia. Con questa riduzione il pacchetto si colloca tra le proposte più convenienti della sua categoria.

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Aspirazione BLAST e rullo OZMO ROLLER 3.0

Il cuore di ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit è la tecnologia di aspirazione BLAST, capace di toccare una potenza massima di 30.000 Pa con un flusso d’aria di 16 L/s. Numeri che si traducono nella capacità di raccogliere detriti pesanti e peli di animali rimasti intrappolati tra le fibre dei tappeti. A sostenere tanta energia c’è una batteria di classe EV Grade, con una durata 1,6 volte superiore rispetto agli standard precedenti.

La novità più rilevante però riguarda il lavaggio. Il rullo OZMO ROLLER 3.0 è stato allungato del 50% e ora misura 27 cm, con un’azione di strofinamento che arriva a 200 volte al minuto e un risciacquo in tempo reale mentre lavora. Gli fa da spalla il sistema TruEdge 3.0 con Triple Lift, che estende il rullo di 1,5 cm per arrivare fino ai battiscopa senza graffiare i mobili e solleva da solo le spazzole quando il robot incontra un tappeto.

Navigazione, assistente vocale e stazione OMNI

Il resto della dotazione punta a ridurre al minimo gli interventi manuali. La ricarica PowerBoost recupera il 10% della batteria in appena 3 minuti approfittando delle pause di routine, mentre ZeroTangle 4.0 adotta un sistema ciclonico pensato per evitare che i peli si aggroviglino, un dettaglio non da poco per chi vive con cani o gatti.

Per orientarsi tra le stanze il dispositivo si affida alla navigazione AIVI 3D 4.0, che riconosce i bordi dei mobili e li distingue da oggetti instabili come i cavi, superando ostacoli alti fino a 4 cm. C’è poi l’agente YIKO, un assistente vocale con integrazione GPT che permette di impostare piani di pulizia su misura. La stazione OMNI Fresh Flow riscalda l’acqua fino a 75°C e la spruzza attraverso 32 ugelli per lavare il rullo, occupandosi anche del dosaggio automatico del detergente.

Quanto all’autonomia si parla di 96 minuti in condizioni normali, che grazie al PowerBoost possono diventare fino a 350 minuti su superfici di 500 m². Un margine pensato proprio per le abitazioni più grandi, dove un ciclo completo richiede tempo.

Cosa include la versione Care Kit e il prezzo in offerta

La configurazione Care Kit aggiunge in confezione una spazzola principale extra, tre griglie filtranti antibatteriche e 260 ml di soluzione detergente dedicata. Sono accessori che servono ad allungare la vita del robot senza dover mettere mano al portafoglio per acquisti separati.

Il prezzo di listino di 849€ scende a 399€, per un taglio di 450€ pari al 53%. L’offerta di ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit è attiva su Amazon, ma considerata l’entità della riduzione su un prodotto di fascia alta della gamma ECOVACS le scorte potrebbero esaurirsi in fretta. Per chi desidera un robot completo, con stazione di manutenzione automatizzata e accessori già inclusi, si tratta di una delle occasioni più interessanti viste finora su questo modello.

Fonte: TecnoAndroid