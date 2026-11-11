Assassin’s Creed Hexe rinviato al 2028? Spunta un progetto a Roma

Secondo nuove indiscrezioni Assassin’s Creed Hexe avrebbe subito un altro rinvio interno di un anno intero e ora la sua uscita sarebbe prevista per il 2028. Nello stesso fine settimana un secondo insider molto seguito ha parlato di un progetto Ubisoft mai annunciato, identificato con il nome in codice Mars e ambientato nell’Antica Roma, che potrebbe vedere il ritorno di Aya. Sono due voci diverse che toccano entrambe il futuro della saga.

Il primo a parlare dello slittamento è stato Tom Henderson, secondo cui il gioco sarebbe scivolato internamente di dodici mesi. Già a luglio un altro leaker legato a Ubisoft, conosciuto come Rogue, aveva indicato giugno 2027 come finestra di lancio, avvertendo però che la data poteva spostarsi ancora più avanti. Hexe dovrebbe svolgersi durante la stagione europea della caccia alle streghe e avrebbe come protagonista Anika, che sarebbe una discendente di Claudia, la sorella di Ezio Auditore. L’impostazione sarebbe più tradizionale e vicina a Mirage che ai grandi GDR open world come Origins, Odyssey, Valhalla e Shadows. Ubisoft ha comunque confermato nel suo recente aggiornamento sul franchise che Hexe verrà mostrato l’anno prossimo.

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Codename Mars e le tre strade possibili

La notizia più interessante arriva però da j0nathan, leaker e creatore di contenuti francese che in passato ci ha preso spesso quando si parla di Ubisoft. In un video pubblicato nel weekend ha spiegato che una delle sue fonti più affidabili all’interno dell’azienda gli ha confermato l’esistenza di una voce nel database interno con il nome in codice Mars. Una seconda fonte, da lui considerata un po’ meno solida ma finora senza errori, gli avrebbe detto che il gioco è ambientato a Roma. Partendo da questi due elementi l’insider ha delineato tre scenari.

Nel primo Codename Mars sarebbe collegato alla serie di Assassin’s Creed in lavorazione per Netflix, ufficialmente ambientata nel 64 d.C. sotto il regno di Nerone. In quel caso il gioco si collocherebbe poco prima o poco dopo quel periodo, perché rivivere gli stessi eventi dello show sarebbe una scelta un po’ strana. Il Grande Incendio di Roma diventerebbe così uno sfondo spettacolare a portata di mano, anche se lo stesso j0nathan ammette che la serie potrebbe raccontarlo per prima.

Il ritorno di Aya e il peso del nome Mars

Il secondo scenario è quello preferito dal leaker e cioè il seguito tanto richiesto di Assassin’s Creed Origins con al centro Aya. Origins si chiude con lei in viaggio verso Roma e nei fumetti successivi la donna elimina Cleopatra porgendole una fiala di veleno e lasciandole una scelta. Il gioco si svolgerebbe quindi nel 44 a.C. tra le guerre civili seguite all’assassinio di Cesare e l’ascesa di Augusto, con Aya impegnata a fondare una Confraternita in una città che ancora non ne ha una.

Anche il nome in codice potrebbe essere un indizio, visto che Marte Ultore, cioè Marte il Vendicatore, era l’aspetto del dio che Augusto legava alla vendetta per la morte di Cesare. Un progetto del genere chiuderebbe finalmente un filo narrativo rimasto sospeso per vent’anni, dato che proprio Aya, con il nome di Amunet, ha una statua nella cripta degli Auditore senza che i giocatori abbiano mai visto cosa le abbia fatto guadagnare quell’onore.

La terza ipotesi è un semplice gioco romano a sé stante, senza legami con la serie né con Origins, che j0nathan ritiene la meno probabile per ragioni commerciali. L’insider ha poi ripreso una lamentela ben nota ai fan di lunga data perché da Syndicate in poi la saga non ha più permesso di vestire i panni di veri Assassini contro veri Templari, ripiegando sugli Occulti e sull’Ordine degli Antichi. Un capitolo collegato direttamente a Origins si avvicinerebbe almeno un po’ a quella formula.

Vale come sempre la solita cautela perché comparire nel database non significa arrivare sugli scaffali. Lo stesso j0nathan ha citato Project Richard, un gioco di cui dice di aver visto documenti interni e in cui un allievo di Altaïr e un Templare erano costretti a collaborare. Il progetto è stato cancellato quando Ubisoft Sofia è stata spostata sullo sviluppo dell’espansione Dawn of Ragnarök di Valhalla. Il leaker ha accennato anche a un nuovo titolo per dispositivi mobili chiamato Pocket, che sarebbe ambientato a Gerusalemme. Tom Henderson ha detto di aver sentito entrambi i nomi in codice ma di non essere riuscito a confermare la voce in modo indipendente.

Fonte: TecnoAndroid