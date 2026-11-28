Il prezzo d’acquisto continua a pesare come uno dei freni più evidenti alla diffusione delle auto elettriche, e proprio da qui parte la proposta di Christian Costaganna, CEO di Nissan in Spagna. L’idea è quella di coinvolgere in prima linea le imprese, permettendo loro di recuperare per intero il 100% dell’IVA sull’acquisto di vetture a batteria. Nelle intenzioni del manager una misura del genere avrebbe ricadute positive non solo sulle immatricolazioni del nuovo ma anche sul mercato dell’usato elettrico.

La proposta è stata illustrata durante un incontro con la stampa organizzato per la consegna del Nissan Global Award al concessionario Nissan Gamboa, che ha ricevuto il riconoscimento per la quarta volta. In quell’occasione il numero uno di Nissan Motor España ha parlato di transizione energetica, insistendo sulla necessità di incentivi fiscali semplici e chiari ma soprattutto stabili nel tempo. Secondo Costaganna la detrazione integrale dell’IVA sulle auto elettriche aziendali renderebbe più conveniente il passaggio alle motorizzazioni a zero emissioni. Va detto però che non si tratta di un provvedimento già approvato dal Governo spagnolo. È una proposta che mira a rendere più favorevole il trattamento fiscale degli acquisti effettuati dalle società.

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Il rinnovo delle flotte come motore del mercato dell’usato

L’aspetto forse più interessante del ragionamento riguarda l’effetto che una maggiore diffusione delle flotte aziendali elettriche potrebbe avere sul mercato di seconda mano. Le imprese tendono infatti a sostituire i propri veicoli con una certa regolarità, di solito ogni tre o quattro anni. Le vetture dismesse finiscono così nel circuito dell’usato e diventano un’occasione concreta per quegli automobilisti che non possono o non vogliono affrontare la spesa di un’auto elettrica nuova.

Spingere gli acquisti delle aziende significherebbe quindi far crescere, un passo alla volta, il numero di modelli elettrici disponibili sul mercato dell’usato. Una strategia indiretta ma potenzialmente rilevante per allargare il pubblico interessato alla mobilità a batteria. Un’offerta più ampia renderebbe più semplice trovare un veicolo adatto alle proprie esigenze e al proprio budget, anche se questo non porterebbe in automatico a un calo dei prezzi.

Agevolazioni durature e il modello della Norvegia

Costaganna ha battuto parecchio anche su un altro punto, cioè la continuità degli incentivi. Programmi di sostegno che cambiano spesso, vengono ritoccati o spariscono dopo poco tempo finiscono per generare incertezza tra le aziende e gli operatori del settore. Il problema tocca soprattutto le società di noleggio a lungo termine e renting, che devono pianificare gli investimenti tenendo conto del valore residuo dei mezzi, ovvero la cifra che potranno recuperare al momento della rivendita. Per questo il manager considera indispensabile un piano di agevolazioni fiscali duraturo, capace di offrire alle imprese un quadro economico prevedibile.

Tra gli esempi citati compare la Norvegia, dove le agevolazioni fiscali hanno sostenuto per anni la crescita delle auto elettriche. Secondo il dirigente quel modello dimostra quanto conti mantenere una strategia coerente nel tempo. Accanto agli incentivi resta comunque centrale lo sviluppo di una rete di infrastrutture di ricarica più capillare, in grado di accompagnare l’espansione del parco circolante elettrico.

Nissan punta a recuperare terreno

La proposta arriva in un momento in cui Nissan sta cercando di rafforzare la propria posizione nel comparto delle vetture a zero emissioni. Durante l’incontro Costaganna ha citato un dato piuttosto eloquente. Le elettriche rappresentano circa l’8% delle vendite del marchio in Spagna, mentre la quota del mercato complessivo si attesta al 15%. Un divario che mostra quanto margine di crescita abbia ancora il costruttore giapponese. Il piano passa anche dal rinnovamento della gamma con modelli come la nuova Nissan Micra elettrica e la nuova Nissan Leaf, a cui si affiancheranno altre novità nei prossimi anni.

La detrazione dell’IVA sulle auto elettriche aziendali potrebbe diventare un ulteriore strumento per accelerare questa transizione, favorendo allo stesso tempo il ricambio delle flotte e la disponibilità di vetture usate. Per ora però si tratta soltanto di una proposta del CEO di Nissan e non di un incentivo già previsto dalla normativa. La sua eventuale applicazione dipenderà dalle decisioni delle istituzioni spagnole e dalla definizione di un meccanismo fiscale concreto.

Fonte: TecnoAndroid