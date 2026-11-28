Un fossile rinvenuto anni fa in Illinois appartiene in realtà a una specie mai riconosciuta prima, vissuta 309 milioni di anni fa, molto prima della comparsa dei dinosauri. I paleontologi del Field Museum di Chicago le hanno dato il nome di Jeanerpeton mazonensis. Si tratta di un antico parente degli anfibi moderni, e la sua identificazione offre nuovi indizi sull’evoluzione di rane e salamandre. Il nome scelto, poi, ha un legame molto personale con le due giovani ricercatrici che hanno contribuito a riconoscerlo.

Durante il Carbonifero la zona dove oggi sorge Chicago aveva un aspetto completamente diverso. Al posto della metropoli si stendeva un delta fluviale caldo e paludoso, popolato da insetti giganti, dai primi animali adattati alla vita sulla terraferma e da creature insolite che nuotavano nei corsi d’acqua. Un ambiente ricchissimo di vita, che ha lasciato fossili capaci ancora oggi di raccontare il passato preistorico del pianeta. Jeanerpeton mazonensis somigliava a una salamandra, ma con il corpo corto e tozzo di una rana. Il suo nome significa “lo strisciante di Jean di Mazon Creek” ed è un omaggio alle madri delle due studentesse, che si chiamano entrambe Jean.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un fossile di 309 milioni di anni conservato in modo straordinario

I depositi di Mazon Creek sono tra le fonti più importanti al mondo per i fossili del Carbonifero, soprattutto grazie alle condizioni presenti quando quegli animali erano in vita. Piante e animali morti nell’antico delta venivano ricoperti in fretta da strati di sedimento. Questa sepoltura rapida creava le condizioni ideali per la fossilizzazione, al punto da preservare a volte strutture delicate che normalmente sparirebbero molto prima di potersi trasformare in fossili.

“Il bello di Mazon Creek è che conserva dettagli insoliti, come i cuscinetti delle dita e i contorni del corpo”, spiega Allison Sefcovic, coautrice principale dello studio e stagista del programma Women in Science del Field Museum nel 2025. “Nel fossile di Jeanerpeton si vedono alcune squame sul dorso e delle minuscole costole ventrali chiamate gastralia. Si vedono perfino le impronte degli occhi!”

Questi elementi così ben conservati sono una prova preziosa dell’aspetto che avevano i primi parenti degli anfibi. Indicano inoltre che diverse caratteristiche anatomiche tipiche di rane e salamandre attuali erano già presenti circa 309 milioni di anni fa.

Una specie rimasta nascosta in un cassetto del museo

Anche se la descrizione ufficiale è recente, il reperto era stato scoperto molti anni prima da un collezionista amatoriale, che in seguito lo aveva donato al Field Museum. Ai primi esami l’animale era stato classificato come Amphibamus grandiceps, una specie già nota proprio nell’area di Mazon Creek. Solo un’analisi più attenta ha rivelato che si trattava di un animale distinto.

Errori del genere capitano quando le informazioni sulle specie antiche sono scarse e fossili simili finiscono attribuiti a una specie esistente, anche se le differenze importanti non sono ancora state notate. I paleontologi parlano in questi casi di “taxon cestino”, una categoria in cui vengono raggruppati più fossili perché sembrano imparentati, nonostante la loro vera identità e i rapporti evolutivi restino poco chiari.

“Nella collezione del Field Museum stiamo trovando molti esemplari che in passato erano stati riuniti in questo taxon cestino chiamato Amphibamus grandiceps”, racconta Cam So, coautore dello studio e ricercatore postdottorato del museo. “Jeanerpeton è una di queste specie. Ora abbiamo prove sufficienti per considerarlo un animale anatomicamente distinto, e con questa pubblicazione lo tiriamo fuori ufficialmente da quel contenitore.”

Due studentesse dietro la scoperta

La ricerca è stata guidata da Payton Kohlberg e Allison Sefcovic, che nel 2025 hanno partecipato al programma Women in Science del museo, pensato per avvicinare le giovani donne alle carriere nella ricerca scientifica e nei musei. Entrambe hanno lavorato con So nel gruppo diretto da Arjan Mann, curatore assistente dei pesci fossili e dei primi tetrapodi presso il Negaunee Integrative Research Center.

Per Kohlberg il progetto è stato l’occasione per entrare in un campo sconosciuto e acquisire sicurezza sul campo. “Prima di lavorare nel laboratorio di Mann non sapevo molto di paleontologia”, ammette. “L’esperienza al Field Museum mi ha reso più sicura nel provare cose nuove. Fa paura affrontare un progetto quando senti di non sapere abbastanza, ma ho imparato che con l’impegno quella paura si può superare.”

Con l’identificazione di Jeanerpeton mazonensis si aggiunge un’altra specie al catalogo della vita antica conservata a Mazon Creek, dove i ricercatori continuano a studiare i fossili di animali e piante che popolavano l’Illinois oltre 300 milioni di anni fa.

Fonte: TecnoAndroid