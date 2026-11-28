Circa 6 milioni di anni fa, lungo le coste dell’attuale Perù, nuotava una balena dalla faccia così storta da sembrare uno scherzo della natura. Si chiamava Scaphokogia huachafo, era un capodoglio pigmeo oggi estinto e il suo cranio mostra quella che potrebbe essere l’asimmetria facciale più estrema mai documentata in un mammifero. Il cranio fossile era talmente deformato che gli studiosi, in un primo momento, hanno pensato a un danno avvenuto dopo la morte dell’animale. Le cose però stavano diversamente.

I capodogli e i loro parenti più piccoli hanno già di loro alcune delle teste più bizzarre del mondo animale. La maggior parte dei vertebrati ha corpo e cranio più o meno simmetrici, mentre gli odontoceti, cioè i cetacei con i denti, hanno sviluppato strutture craniche irregolari per ospitare gli organi che producono suoni e permettono di orientarsi con l’ecolocalizzazione. Un gruppo internazionale di ricercatori ha però identificato una specie che ha spinto questa anatomia ben oltre il normale. Scaphokogia huachafo visse nel Miocene superiore, tra 6,3 e 5,6 milioni di anni fa, e raggiungeva una lunghezza di circa 2,7 metri.

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Un cranio storto che sembrava rovinato

Il primo autore dello studio, che ha esaminato il fossile durante il dottorato al Dipartimento di Paleontologia dell’Università di Zurigo e oggi insegna come professore assistente all’università di Erlangen e Norimberga (FAU), spiega che nei cetacei dentati l’asimmetria del cranio è legata alle strutture di grasso nella fronte coinvolte nella produzione del suono. In questo animale però la cosa andava molto oltre la zona dello sfiatatoio. Entrambe le narici ossee sono spostate del tutto sul lato sinistro e le ossa della faccia cambiano parecchio per dimensioni e posizione. Il risultato, nelle sue parole, è un cranio che appare completamente storto.

Anche il nome ha una storia curiosa. In Perù “huachafo” è una parola di tutti i giorni per indicare qualcosa di vistoso, esagerato, stravagante o persino un po’ pacchiano. Con la faccia piegata verso sinistra e un muso enorme rivolto verso il basso, questa balena infrangeva ogni regola di simmetria ed eleganza dei cetacei attuali, quindi il nome è sembrato perfetto.

Il reperto era stato recuperato a metà degli anni Novanta nella Formazione Pisco, area desertica del Perù meridionale famosa tra i paleontologi per i fossili marini conservati in modo eccezionale. Il ricercatore lo aveva visto per la prima volta nel 2015 al Museo de Historia Natural di Lima, mentre preparava la tesi di laurea. La domanda era inevitabile: il cranio era davvero così da vivo o milioni di anni di pressione dei sedimenti lo avevano schiacciato e contorto? Le suture risultano completamente chiuse e non ci sono fratture, malattie o deformazioni in altri punti. Si trattava insomma di biologia vera, non di un fossile conservato male.

Un cacciatore specializzato del fondale

La forma del cranio racconta anche come viveva questo capodoglio pigmeo. I capodogli moderni inseguono i calamari in acque profonde, mentre Scaphokogia huachafo sembra fosse adattato a cercare cibo sul fondo di acque costiere poco profonde. Aveva un grosso muso a forma di tubo, rinforzato da osso denso e da cartilagine diventata ossea. Queste strutture pesanti funzionavano come una zavorra naturale e spostavano il baricentro in avanti e verso il basso.

Il muso era inclinato verso il basso di 31 gradi rispetto al resto del cranio. Ricostruendo l’articolazione con la prima vertebra del collo, l’atlante, gli studiosi hanno calcolato che l’animale potesse piegare la testa in giù fino a 55 gradi. Il coautore dello studio e relatore del dottorato all’Università di Zurigo descrive l’intero complesso cranio cervicale come modificato per puntare il muso dritto verso il fondo. Osso denso, muso ricurvo e collo flessibile permettevano alla balena di muoversi proprio sopra il fondale e nutrirsi vicino ai sedimenti.

A differenza di altri mammiferi marini che cercano cibo sul fondo, Scaphokogia non aveva vibrisse sensibili sul muso né particolari adattamenti della vista. Secondo i ricercatori il suo cranio così asimmetrico poteva sostenere un raffinato sonar biologico, utile a scovare le prede nascoste sotto il sedimento morbido. Si tratta di uno stile di vita che non esiste più tra i mammiferi marini di oggi. Con il cambiamento delle condizioni oceaniche verso la fine del Miocene, la nicchia ecologica occupata da Scaphokogia è scomparsa, lasciando spazio alle comunità di mammiferi marini che conosciamo attualmente.

Fonte: TecnoAndroid