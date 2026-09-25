Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition: preordine Amazon a 69,99 euro

Il preordine di Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori è già attivo su Amazon a 69,99 euro, con spedizione e vendita gestite direttamente dal negozio e consegna prevista a pochi giorni dal lancio, fissato per il 12 novembre 2026. Una data che vale la pena segnarsi, perché questa versione non si limita a riproporre il gioco così come lo conoscevamo, ma aggiunge contenuti pensati proprio per chi ha già consumato l’originale fino all’ultima caverna.

Il pacchetto raccoglie tutti gli aggiornamenti pubblicati finora, quindi chi arriva adesso trova un’esperienza già rifinita. La vera differenza, però, sta in due direzioni ben precise: da un lato i comandi vocali, dall’altro l’espansione Accademia Dandori, che porta livelli di difficoltà inediti e una serie di sfide costruite per mettere alla prova chi ha imparato a gestire le squadre di Pikmin con una certa disinvoltura.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Comandi vocali, 4K e GameShare: cosa cambia su Switch 2

I comandi vocali permettono di impartire ordini a Occin senza passare dai pulsanti, e non è un dettaglio da poco in un gioco dove la gestione simultanea di più unità è il cuore di tutto. Quando la situazione si fa caotica, poter dire qualcosa a voce invece di cercare la combinazione giusta cambia il ritmo delle partite.

Sul fronte tecnico la Nintendo Switch 2 Edition alza l’asticella con una risoluzione migliorata fino al 4K in modalità TV, il che significa un colpo d’occhio decisamente più pulito su schermi grandi. Ambienti e creature del gioco hanno sempre avuto un design curato e molto leggibile, e una risoluzione superiore aiuta a distinguere meglio i dettagli in mezzo alla confusione delle azioni di gruppo.

C’è poi il supporto a GameShare per le battaglie Dandori, una funzione che estende le possibilità di gioco condiviso senza dover passare da copie multiple. Un’aggiunta che va nella direzione di rendere il titolo più socievole, cosa che nella versione originale era uno dei punti meno convincenti.

Perché Pikmin 4 resta uno strategico solido

Guardando al gioco nel suo insieme, Pikmin 4 si conferma una scelta interessante per chi cerca uno strategico in tempo reale corposo, con una struttura che tiene occupati a lungo. La varietà è uno dei suoi punti forti: nemici e alleati coprono un ventaglio ampio di tipologie, ognuno con comportamenti e debolezze che obbligano a cambiare approccio invece di applicare sempre la stessa tattica.

Le caverne, poi, sono il posto dove il gioco dà il meglio. Il loro level design è costruito con attenzione, con percorsi che spingono a osservare prima di agire e a distribuire le squadre in modo intelligente. Non si tratta di corridoi riempiti di ostacoli, ma di piccoli puzzle ambientali che premiano la pianificazione.

Il limite più evidente riguarda il multiplayer cooperativo, che resta poco sviluppato rispetto al potenziale della formula. Chi sperava in una modalità condivisa altrettanto ricca dell’avventura principale trova un’implementazione contenuta, e il supporto a GameShare per le battaglie Dandori interviene solo in parte su quel fronte.

Fonte: TecnoAndroid