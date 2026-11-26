In oltre vent’anni di presenza sul mercato, Hyundai TUCSON ha costruito una posizione importante nel panorama automobilistico italiano. Il SUV ha appena superato 250.000 unità vendute in Italia, un risultato che racconta la continuità di un modello capace di evolversi attraverso cinque generazioni senza perdere il legame con il pubblico.

Dal debutto nel 2004, TUCSON ha attraversato cambiamenti profondi nel settore automotive, passando da un mercato dominato dai motori tradizionali a una fase in cui elettrificazione, tecnologia e nuove esigenze di mobilità hanno assunto un peso crescente nelle scelte d’acquisto. Il modello Hyundai ha seguito questa trasformazione intervenendo su design, motorizzazioni e dotazioni.

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Il risultato è una presenza consolidata nel segmento dei C-SUV, confermata anche dai numeri degli ultimi anni. Dopo il record di 22.856 esemplari venduti nel 2016, TUCSON ha mantenuto volumi superiori alle 10.000 unità nel 2023, 2024 e 2025, arrivando oggi a celebrare un traguardo che rafforza il suo ruolo nella gamma del marchio.

Cinque generazioni di evoluzione e tante motorizzazioni

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La continuità commerciale di TUCSON passa anche attraverso una gamma che cerca di rispondere a esigenze molto diverse. Il SUV è disponibile con motorizzazioni benzina, Diesel Mild Hybrid a 48V, Full Hybrid e Plug-in Hybrid, permettendo di scegliere tra differenti livelli di elettrificazione senza rinunciare alla versatilità di un’unica carrozzeria. Le versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid possono essere abbinate anche alla trazione integrale, una soluzione pensata per chi affronta frequentemente fondi con aderenza ridotta o percorre itinerari che richiedono maggiore motricità. La gamma comprende quindi configurazioni adatte sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi, alle esigenze familiari e alle attività del tempo libero.

La differenza tra le tecnologie si riflette anche nell’utilizzo. Il Mild Hybrid supporta il motore termico grazie al sistema elettrico a 48V, il Full Hybrid consente di alternare propulsione termica ed elettrica senza collegarsi a una presa, mentre il Plug-in Hybrid permette di ricaricare la batteria esternamente e sfruttare maggiormente la guida elettrica nei tragitti compatibili con la propria autonomia.

TUCSON Dark Line, look nero e dotazione completa

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Tra le versioni disponibili, Dark Line si distingue per una caratterizzazione estetica più marcata. L’allestimento introduce dettagli neri sulla carrozzeria, dalla griglia anteriore con logo Hyundai nero ai cerchi in lega da 19 pollici, passando per tetto, barre longitudinali, specchietti e montanti. Completano il look i vetri posteriori oscurati. L’abitacolo segue la stessa impostazione con un ambiente completamente nero. La dotazione comprende fari Full LED, strumentazione digitale da 12,3 pollici, sistema di navigazione con touchscreen della stessa dimensione, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera e sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense.

La versione protagonista della promozione è la TUCSON MY27 Dark Line Full Hybrid da 239 CV, cambio automatico e trazione anteriore, proposta a 34.700 euro, con un vantaggio complessivo dichiarato di 4.500 euro rispetto al prezzo di listino di 39.200 euro.

Hyundai TUCSON Full Hybrid: prezzo e finanziamento

L’offerta è valida fino al 30 novembre 2026, salvo esaurimento delle disponibilità, e prevede anche la formula Hyundai Plus. Il finanziamento propone 35 rate mensili da 208,91 euro, arrotondate nella comunicazione a 209 euro, con un anticipo di 13.916 euro e una rata finale di 19.600 euro. Il piano prevede TAN fisso al 6,95% e TAEG all’8,28%. Al termine del finanziamento, il cliente può scegliere se sostituire la vettura con una nuova Hyundai, tenere la TUCSON pagando il valore finale previsto oppure restituirla rispettando le condizioni contrattuali e il limite chilometrico stabilito.

Fonte: TecnoAndroid