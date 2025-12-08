PHYBOT, il nuovo robot M1 riesce a compiere un perfetto backflip

L’ azienda PHYBOT, fondata da un gruppo di ex studenti della Tsahinghua University e guidata dal CEO Ren Shiau e da Mao Shuha, ha presentato un nuovo robot umanoide chiamato M1. La cosa sorprendente di questo robot sono le sue capacità dimostrate attraverso un video su YouTube. In quest’ ultimo viene mostrato l’ umanoide mentre compie un backflip perfettamente controllato. PHYBOT ha come obiettivo quello di dimostrare attraverso questo filmato le capacità nonché la forza che possiede M1. Infatti per compiere questo gesto serve una elevata quantità di forza che ovviamente possiede il robot.

Secondo i dati dell’ azienda, M1 avrebbe sviluppato una forza di picco di 530 Nm, il che può giustificare la possibilità di compiere questo gesto atletico. . In più potrà essere utilizzato per quei compiti in cui non basta la forza dell’ uomo, ma è necessario l’ ausilio di una macchina. Vediamo ora le caratteristiche fondamentali che accomunano il robot umanoide M1.

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PHYBOT, caratteristiche principali di M1

Il robot umanoide è alto 1,72 metri, pesa meno di 60 kg ed è alimentato da un sistema a 72 volt. All’ interno del robot la logica di controllo è realizzata da un processore Intel Core i7 e un Nvidia Jetson Orin. La percezione dell’ ambiente circostante è gestita da un LiDAR 3D, telecamere stereo RGB e una IMU per il mantenimento dell’ equilibrio. Una caratteristica molto interessante del robot è la sua capacità di erogare una quantità di potenza molto elevata. Infatti secondo i dati dell’ azienda, M1 sarebbe in grado di sviluppare fino a 10 Kw in una volta sola. Grazie a queste capacità le braccia del robot sono in grado di sollevare dai 10 ai 20 chilogrammi, mentre lo zaino integrato arriva a trasportare fino a 50 kg. Per queste caratteristiche M1 è stato progettato per compiere azioni che richiedano il trasporto di carichi pesanti anche in ambienti particolari.

M1 ha dimostrato di essere in grado di compiere azioni alle volte impensabili per un robot umanoide, per cui non è molto lunga la strada per arrivare alla loro completa autonomia.