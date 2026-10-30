Philips The Tube e The Roller: boombox anni ’80 tornano wireless

Philips rilancia i boombox degli anni ’80 e lo fa con due nuovi speaker wireless che pescano a piene mani dal passato. I modelli si chiamano The Tube e The Roller e riprendono il design rétro della storica gamma Philips Moving Sound, quella legata a un’epoca in cui la musica non restava chiusa in casa ma si portava letteralmente in spalla, da un cortile all’altro, da una strada a un parco.

L’operazione nostalgia però non si ferma alla superficie. Sotto le linee squadrate e l’aspetto volutamente vintage c’è un’impostazione pensata per l’ascolto di oggi, a partire dall’audio stereo che accomuna entrambi i dispositivi. A completare il quadro arrivano display animati e luci LED, due dettagli che recuperano lo spirito un po’ scenografico degli apparecchi di allora, quando lo stereo portatile non era solo uno strumento per ascoltare canzoni ma anche un oggetto da mostrare con un certo orgoglio.

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Il fascino di questi diffusori sta proprio nell’equilibrio tra due mondi. Da una parte c’è un’estetica che chi ha vissuto quegli anni riconosce al primo sguardo, dall’altra c’è la comodità della connessione senza fili, che elimina cavi e cassette e lascia intatto soltanto il piacere della forma.

Due anime diverse per lo stesso spirito

Le strade dei due modelli si separano quando si guarda alle priorità. The Tube è quello che punta tutto sulla potenza, con 140 W RMS dichiarati. Il valore RMS indica la potenza che un altoparlante è in grado di erogare in modo continuo, quindi si tratta di un dato più concreto rispetto ai picchi che spesso compaiono nelle schede tecniche. In termini pratici parliamo di un apparecchio pensato per farsi sentire, magari in ambienti ampi o all’aperto, un po’ come facevano i suoi antenati più ingombranti.

The Roller segue invece un’altra filosofia. È più compatto e più leggero, due caratteristiche che lo rendono adatto a chi cerca un dispositivo facile da spostare senza rinunciare a quel look che richiama gli anni ’80. Del resto l’idea originale del boombox era proprio questa, cioè avere la musica sempre con sé, e la versione più snella della coppia sembra interpretarla nel modo più diretto.

Autonomia e ritorno della gamma Moving Sound

Su un punto i due speaker vanno perfettamente d’accordo. Sia The Tube sia The Roller promettono fino a 24 ore di autonomia, un valore che pesa parecchio per prodotti nati per uscire di casa. Una giornata intera di musica senza dover cercare una presa di corrente trasforma questi altoparlanti portatili in compagni credibili per gite, feste o lunghi pomeriggi all’aperto.

Il richiamo alla linea Moving Sound non è affatto casuale. Philips sceglie di recuperare un pezzo della propria storia e di rileggerlo con tecnologie attuali, mettendo insieme l’estetica di un tempo e la praticità del wireless. Ne escono due proposte che si rivolgono tanto a chi quei vecchi stereo da spalla li ha posseduti davvero quanto a chi li conosce soltanto dai racconti e dalle fotografie di quegli anni.

Entrambi i modelli condividono audio stereo, display animati e illuminazione LED, mentre la differenza principale sta tra la potenza di The Tube, con i suoi 140 W RMS, e la maggiore maneggevolezza di The Roller, più piccolo e leggero ma con la stessa promessa di 24 ore di ascolto.

Fonte: TecnoAndroid