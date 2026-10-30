Sei un mito degli 883: parla Chiara Cattaneo, la vera ispirazione

Dietro una delle canzoni più amate del pop italiano c’è una persona in carne e ossa, e adesso ha deciso di parlare. Chiara Cattaneo è indicata come il vero “mito” di Sei un mito, il celebre brano degli 883, e ha raccontato come ha scoperto di essere proprio lei la figura nascosta dietro quel titolo. Nel suo racconto trova spazio anche il ricordo di come ha conosciuto Max Pezzali e Mauro Repetto, con una precisazione che smonta parecchie fantasie dei fan: “Non ho mai frequentato Max e Mauro”.

Una frase semplice, quasi buttata lì, che però cambia la prospettiva su un pezzo cantato da intere generazioni. Molti ascoltatori, nel corso del tempo, hanno immaginato una storia lunga e complicata tra la ragazza della canzone e i due ragazzi di Pavia. Il quadro che emerge dalle parole di Chiara Cattaneo è molto diverso e decisamente più asciutto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una canzone simbolo del duo

Per capire perché la vicenda incuriosisca così tanto basta guardare il peso che Sei un mito ha avuto nella carriera del gruppo. Il brano fa parte del secondo album degli 883, Nord Sud Ovest Est, e viene considerato una delle canzoni più famose in assoluto del duo formato da Pezzali e Repetto. Non un pezzo qualsiasi quindi, ma uno di quei titoli che si riconoscono già dalle prime note e che continuano a girare tra radio, playlist e serate in compagnia.

Quando una canzone raggiunge una popolarità del genere, la curiosità sulle persone che l’hanno ispirata cresce in modo quasi naturale. Chi era davvero quella ragazza? Esisteva per davvero o era solo un personaggio inventato per l’occasione? Domande che i fan degli 883 si sono posti spesso, e che adesso trovano almeno in parte una risposta diretta dalla protagonista stessa.

C’è poi un elemento curioso. L’immagine del “mito” evoca qualcosa di irraggiungibile, una figura idealizzata più che una persona concreta. Sentire la diretta interessata raccontare di non aver mai fatto parte della cerchia di Max e Mauro aggiunge una sfumatura quasi coerente con il senso stesso del brano.

Il ritorno di interesse grazie alla serie

Il momento non è casuale. La storia di Max Pezzali e Mauro Repetto è infatti al centro della serie firmata da Sydney Sibilia, in onda su Sky e NOW, che ha riportato l’attenzione del pubblico sugli anni in cui i due amici muovevano i primi passi nella musica. Un racconto che ha fatto conoscere le origini del duo anche a chi, per ragioni anagrafiche, quei successi non li ha vissuti in diretta.

Inevitabile che, con la serie in programmazione, tornino a galla anche le persone reali legate a quelle canzoni. Ogni brano degli 883 porta con sé luoghi, amicizie e incontri che il pubblico ha imparato ad associare alla provincia raccontata da Pezzali. In questo contesto la testimonianza di Chiara Cattaneo diventa un tassello interessante per chi vuole conoscere qualcosa in più sul retroscena di Sei un mito.

Il suo racconto ripercorre il momento in cui ha capito di essere lei la ragazza della canzone e il modo in cui è avvenuto il primo incontro con i due musicisti. Il punto fermo, ribadito senza giri di parole, resta uno solo: tra lei e i due componenti del gruppo non c’è mai stata una frequentazione, perché come ha spiegato lei stessa non ha mai frequentato Max e Mauro.

Fonte: TecnoAndroid