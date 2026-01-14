Signify, l’azienda che controlla il marchio Philips Hue, ha scelto un approccio chiaro: B. Le novità annunciate non rivoluzionano l’hardware, ma cambiano in modo concreto il modo in cui le luci Hue interagiscono con lo spazio domestico. Il fulcro di questa strategia è SpatialAware, una nuova funzione pensata per rendere le scene luminose finalmente coerenti con la disposizione reale della stanza.

Cosa sono le scene SpatialAware e perché cambiano l’esperienza

Con SpatialAware, Philips Hue supera uno dei limiti storici delle scene predefinite. Finora, colori e intensità venivano distribuiti in modo sostanzialmente uniforme o casuale tra le lampade. Il nuovo sistema, invece, assegna luce e colore in maniera intenzionale, tenendo conto della posizione fisica di ogni punto luce. Il risultato è un’illuminazione più credibile e immersiva. In una scena ispirata al tramonto, ad esempio, le luci collocate su un lato della stanza possono diventare più calde e luminose, mentre quelle opposte assumono tonalità più scure e morbide, simulando il comportamento reale della luce naturale. Non è solo una questione estetica, ma di percezione dello spazio.

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Come funziona la mappatura della stanza

La tecnologia SpatialAware si basa su una mappatura tridimensionale dell’ambiente. Utilizzando la fotocamera di smartphone o tablet, l’utente può scansionare la stanza e indicare la posizione delle lampade Hue. Il sistema crea così una rappresentazione spaziale che viene utilizzata per applicare le scene in modo più realistico.

La scansione può essere aggiornata in qualsiasi momento, ad esempio quando si aggiunge una nuova lampada o si modifica l’arredamento. L’intero processo è pensato per rimanere semplice, ma introduce un livello di precisione mai visto prima nell’ecosistema Hue.

Requisiti e disponibilità di SpatialAware

SpatialAware non sarà disponibile su tutti i sistemi Hue. La funzione richiede il nuovo Hue Bridge Pro, presentato lo scorso anno, che offre maggiore potenza di calcolo e una gestione più avanzata delle scene. Al lancio, previsto per la primavera del 2026, SpatialAware sarà accessibile dalla Scene Gallery come opzione facoltativa e supporterà circa la metà delle scene disponibili, con un focus iniziale su quelle ispirate alla natura. Il supporto verrà ampliato progressivamente con aggiornamenti successivi.

Oltre all’illuminazione, Signify ha annunciato un importante passo avanti anche per Hue Secure. L’intera linea dedicata alla sicurezza domestica, che include videocamere, videocitofono e sensori di contatto, riceverà il supporto completo a Apple Home.

Questo significa notifiche in tempo reale e possibilità di visualizzare i flussi video in picture-in-picture su Apple TV. Un’integrazione che rende Hue Secure molto più interessante per chi utilizza l’ecosistema Apple come centro della propria smart home. Il rollout di questa funzione è previsto entro la fine di marzo.