Blink Doorbell 2, videocitofono smart con AI e massima autonomia

Amazon ha presentato la seconda generazione del Blink Video Doorbell, ridefinendo il concetto di videocitofono intelligente di fascia economica. Il nuovo dispositivo combina un campo visivo verticale con rapporto 1:1 di 150°, risoluzione aumentata a 1440 × 1440 pixel e rilevazione delle persone con intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, tutto al prezzo di partenza di circa 64,99 euro.

Il kit include tre batterie AA e un nuovo hub dedicato, il Sync Module Core, indispensabile per far funzionare il campanello. Il prodotto assicura una durata incredibile dell’autonomia fino a due anni, oltre a promettere connessione stabile e supporto a più dispositivi. La compatibilità è prevista anche per i modelli precedenti di Sync Module (2 e XR), per offrire opzioni di archiviazione locale o cloud.

Perché il nuovo videocitofono Blink di Amazon fa la differenza nel mercato

Il Blink Video Doorbell di seconda generazione si distingue per il suo approccio pratico e senza fronzoli. Infatti, nessuna necessità di ricarica frequente, visione full-body del marciapiede o del pacco lasciato a terra, notifiche affidabili e riconoscimento specifico delle persone, che evita falsi allarmi causati da animali o veicoli di passaggio.

L’installazione è semplice e adatta anche ai non esperti. Può essere montato sia cablato che completamente wireless e si integra con il campanello tradizionale grazie al cablaggio esistente. Il sistema audio bidirezionale permette di parlare con chi suona, tutto direttamente dal telefono o da dispositivi Echo compatibili, grazie alla piena integrazione con Alexa.

Nonostante il prezzo contenuto, il prodotto offre funzionalità tipiche di modelli molto più costosi. L’autonomia di due anni su batterie AA è resa possibile da un chip ad alta efficienza energetica, mentre il nuovo sensore e l’angolo di ripresa verticale ottimizzano la visibilità dello spazio davanti alla porta. Molti utenti si sono già dichiarati soddisfatti per la qualità video e la semplicità d’uso. Alcuni feedback indicano però piccoli ritardi in fase di apertura delle clip o difficoltà occasionali con le notifiche. I punti di forza restano la lunga durata della batteria, il riconoscimento delle persone e il prezzo ultra‑competitivo, che lo rendono una delle opzioni più interessanti per la sicurezza domestica a basso costo.

In un mercato dominato da offerte premium, Blink riesce ancora una volta a ritagliarsi il ruolo di protagonista per chi cerca una soluzione smart semplice, affidabile e senza canoni obbligatori. Il lancio della seconda generazione consolida la posizione di questa gamma di prodotti nel panorama dei videocitofoni accessibili, e segna un passo avanti nella democratizzazione della sorveglianza intelligente.