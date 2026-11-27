A quasi un mese dal debutto, Phantom Blade Zero si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento che punta a rendere l’esperienza di gioco più rifinita. S-Game ha infatti annunciato l’arrivo di una patch da 7 GB che mette mano a tre aspetti piuttosto delicati per qualsiasi titolo d’azione: i controlli, il bilanciamento e le prestazioni. Non si tratta quindi di un piccolo ritocco ma di un intervento pensato per affinare diversi elementi dell’action RPG, a poche settimane dalla sua uscita sul mercato.

Gli sviluppatori hanno condiviso le note ufficiali della versione 1.0304629, che sarà disponibile a partire dal 28 novembre. La distribuzione riguarderà sia PS5 sia PC, quindi tutti i giocatori delle due piattaforme potranno scaricare il pacchetto nello stesso giorno. Il peso del download, appunto 7 GB, lascia intendere un lavoro di una certa consistenza, ben lontano dalle classiche correzioni lampo che spesso arrivano subito dopo il lancio di un gioco.

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Controlli, bilanciamento e prestazioni al centro della patch

Il cuore dell’aggiornamento ruota attorno a tre aree ben precise. La prima riguarda i controlli, un tema tutt’altro che secondario in un titolo come Phantom Blade Zero, dove la risposta ai comandi incide direttamente sul ritmo degli scontri e sulla sensazione che il giocatore ha mentre impugna il pad o usa mouse e tastiera. Ogni modifica in questo ambito tocca da vicino il modo in cui si vive il combattimento, minuto dopo minuto.

Poi c’è il bilanciamento, altro capitolo fondamentale per un action RPG. Ritoccare questi equilibri significa intervenire sul modo in cui le varie componenti del gioco si rapportano tra loro, un lavoro che di solito richiede tempo, osservazione e parecchie prove. Arrivare a una patch di questo tipo dopo circa un mese dall’uscita è un passaggio abbastanza naturale, visto che nelle prime settimane gli sviluppatori hanno modo di raccogliere riscontri concreti da chi ha già passato ore in compagnia del titolo.

Infine le prestazioni, che chiudono il cerchio. Su questo fronte l’obiettivo dichiarato resta sempre lo stesso, cioè offrire un’esperienza più fluida e stabile sulle piattaforme supportate. Anche qui il lavoro di S-Game si inserisce nel percorso di rifinitura avviato dopo la pubblicazione del gioco.

Cosa aspettarsi dal 28 novembre su PS5 e PC

Chi possiede una copia di Phantom Blade Zero dovrà quindi mettere in conto un download di circa 7 GB nel giorno dell’uscita della patch. Un dato utile soprattutto per chi ha una connessione non velocissima o uno spazio di archiviazione già piuttosto pieno, sia su console sia su computer. La versione 1.0304629 arriverà in contemporanea su PS5 e su PC, senza differenze di calendario tra le due piattaforme. Le modifiche introdotte, stando a quanto comunicato dallo studio, sono pensate per affinare l’esperienza complessiva e intervengono su elementi che toccano da vicino il modo in cui il gioco viene vissuto ogni giorno. Controlli più precisi, un bilanciamento rivisto e prestazioni migliorate rappresentano le tre direttrici su cui S-Game ha scelto di concentrarsi con questo nuovo pacchetto di contenuti tecnici.

L’appuntamento per scaricare l’aggiornamento di Phantom Blade Zero è fissato per il 28 novembre, data in cui la patch 1.0304629 da 7 GB sarà resa disponibile su PS5 e PC.

Fonte: TecnoAndroid