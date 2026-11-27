La corsa di GTA 6 verso il successo ha incontrato un ostacolo piuttosto inatteso, e non arriva dalla critica. Su Metacritic il voto assegnato dagli utenti è sceso fino a 5,6, trascinato verso il basso da una pioggia di recensioni negative che con il gioco in sé sembrano avere poco a che fare. Dietro questo crollo c’è infatti una vera e propria guerra tra due comunità di appassionati, quella che attendeva il nuovo titolo di Rockstar e quella dei fan di Zelda, che si sono affrontate a colpi di stroncature reciproche sui portali di valutazione.

Il contrasto salta all’occhio subito. Fin dai momenti successivi alla pubblicazione delle prime recensioni, le valutazioni ottenute da GTA 6 sono state elevatissime e la conferma arriva proprio dalla meta di Metacritic, cioè la media calcolata sui giudizi della stampa specializzata. Eppure il gioco di Rockstar non è riuscito a conquistare proprio tutti, o almeno questa è l’impressione che si ricava guardando la sezione riservata al pubblico, dove il clima è decisamente meno sereno.

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Critica entusiasta e pubblico diviso

Per capire cosa stia succedendo bisogna ricordare che su Metacritic convivono due punteggi distinti. Da una parte c’è quello della critica, costruito sulle recensioni delle testate di settore. Dall’altra c’è lo user score, alimentato dai giudizi lasciati liberamente dai giocatori registrati sulla piattaforma. Di solito i due valori non coincidono alla perfezione, ed è normale che ci siano differenze anche marcate tra il parere degli addetti ai lavori e quello di chi il gioco lo compra e lo vive ogni giorno.

Nel caso di GTA 6, però, la distanza tra le due anime del portale è diventata un divario difficile da ignorare. Da un lato una meta altissima che certifica l’apprezzamento quasi unanime della stampa, dall’altro un voto del pubblico fermo a 5,6 che racconta una storia completamente diversa. Ed è proprio qui che entra in gioco il fenomeno che in rete prende il nome di review bombing.

Recensioni negative incrociate tra due fazioni

Con questa espressione si indica la pratica di inondare la pagina di un videogioco con valutazioni negative in massa, spesso scritte non tanto per giudicare il prodotto quanto per esprimere un malcontento o, come in questo caso, per colpire una comunità rivale. Il meccanismo è semplice e piuttosto efficace, perché bastano molte stroncature concentrate in poco tempo per spostare sensibilmente la media del voto degli utenti.

Quello che rende la vicenda particolare è la natura incrociata dello scontro. Non si tratta di un attacco a senso unico contro GTA 6, ma di una contrapposizione tra i sostenitori del colosso di Rockstar e gli appassionati di Zelda, con recensioni negative che rimbalzano da una parte all’altra come in una sorta di ripicca collettiva. Una rivalità tra community che si è riversata direttamente sui portali di valutazione, trasformando le pagine dedicate ai giochi in un terreno di confronto ben lontano dall’analisi dei contenuti. Il risultato di questa battaglia è sotto gli occhi di tutti. Mentre la meta della critica continua a premiare GTA 6 con giudizi elevatissimi, il punteggio assegnato dal pubblico su Metacritic è crollato fino a 5,6, segnando una frattura netta tra il giudizio degli esperti e quello espresso dagli utenti coinvolti nella guerra tra fan.

Fonte: TecnoAndroid